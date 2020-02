Tijd voor boek ‘Tijd’ in KunstKas Aalsmeer

Aalsmeer – Dit weekend speelt ‘tijd’ een mooie rol in KunstKas Aalsmeer.”Want wat is tijd precies?”, vroeg fotograaf Tobias Rothe zich af. Hij laat de vergankelijkheid van zijn omgeving zien via zijn foto’s. Door te kiezen voor analoge fotografie krijgt de tijd een extra gelaagdheid.

Tijdens de gesprekken – opgetekend door Janna van Zon – vertelden een bewoner van een wijkje uit de jaren veertig, een beeldhouwster, een voormalige cyclamenkweker, een studente psychologie, een hospice medewerker en een topsporter hun persoonlijke tijdverhaal. Dit alles is gebundeld in het fraaie boek ‘Tijd’. Het zijn de ‘Tijdwijsheden’ die de stiltes tussen beeld en tekst een toegevoegde waarde geven.

De KunstKas is een karaktervolle omgeving van kunst en groen. Een industriële oorspronkelijke loods en de binnentuin zorgen voor een bijzondere sfeer. Zondag 23 februari tussen 14.00 en 17.00 uur worden de foto’s (deze zijn ook te koop) nog tentoongesteld. Ook zijn Tobias en Janna aanwezig om het boekje ‘Tijd’ te signeren en om bestellingen hiervan te noteren. De KunstKas van Tobias en Trudy Rothe is te vinden aan Aalsmeerderweg 325.

Foto’s: Sylt Support