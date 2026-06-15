Felle buien onderbreken tocht Fietsmaatjes

Wilnis – Wat verleden week begon als een gezellige fietstocht veranderde onderweg naar Wilnis Dorp plotseling in een schuilmoment tegen de grillen van het Nederlandse weer. Een flinke onweersklap werd binnen een minuut gevolgd door een stortbui met hagel, waardoor er noodgedwongen de Fietsmaatjesrit moesten onderbreken.

De regen kwam met bakken uit de hemel en hagelstenen maakten verder fietsen vrijwel onmogelijk. Tijdens het schuilen ontstond een gezellig gesprek met elkaar. Het onverwachte oponthoud zorgde voor een bijzonder moment van ontmoeting. Het Hollandse weer gooit regelmatig water in de wielen, werd lachend opgemerkt, maar soms levert dat juist mooie gesprekken op.

Sociaal contact

Fietsmaatjes koppelt deelnemers aan vrijwilligers, die samen op een elektrische duofiets op pad gaan. Naast elkaar genieten zij van de buitenlucht, beweging en elkaars gezelschap. De ene keer gaat het om een ontspannen rondje door het dorp met koffie en appeltaart, de andere keer om een stevige tocht door weer en wind. Het draait daarbij niet alleen om fietsen, maar vooral om sociaal contact, plezier en het doorbreken van eenzaamheid. Fietsmaatjes wordt mogelijk gemaakt door lokale stichtingen verspreid over Nederland.

Inmiddels zijn er op veel plaatsen duofietsen beschikbaar en blijft het aantal deelnemende organisaties groeien. Nadat de bui was overgetrokken en de zon zich weer voorzichtig liet zien, stapten de fietsers opnieuw op. De tocht werd voortgezet en kreeg alsnog een zonnig vervolg.

Fietsmaatjes door weer en wind. Foto: Wilco de Vries.