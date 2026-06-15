Diamanten bruidspaar Van Marle schittert nog steeds

Vinkeveen – Burgemeester Rosan Kocken bracht 4 juni een bezoek aan Loes en Reinout van Marle om hen te feliciteren met hun diamanten huwelijk. Het echtpaar vierde hun 60-jarig huwelijksjubileum, een bijzondere mijlpaal die traditiegetrouw wordt gemarkeerd met een persoonlijk bezoek van de burgemeester.

Loes (Bos-Verschuur) en Reinout van Marle, beiden geboren in 1941, hebben een levensverhaal dat over meerdere continenten reikt. Loes werd geboren op Curaçao en Reinout in het toenmalige Soerabaja (Indonesië). Hun gezamenlijke geschiedenis begon in 1958, toen zij elkaar leerden kennen in de vierde klas van het Peter Stuyvesant College op Curaçao.

In 1966 trad het paar in Utrecht in het huwelijk. In de jaren die volgden reisden zij veel, voordat zij zich in 2001 definitief vestigden in Vinkeveen. Daar wonen zij nog altijd met plezier.

Tijdens het bezoek stond burgemeester Kocken stil bij de lange levensweg die het echtpaar samen heeft afgelegd. Onder het genot van een gesprek werd teruggekeken op decennia van gedeelde ervaringen, ontmoetingen en reizen.

Met hun diamanten huwelijk behoren Loes en Reinout van Marle tot een select gezelschap van echtparen dat deze mijlpaal bereikt. Het echtpaar kijkt tevreden terug op het verleden en geeft aan dat het nog altijd goed met hen gaat.

Burgemeester Rosan Kocken op bezoek bij Loes en Reinout van Marle. Foto: aangeleverd.