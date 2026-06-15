Midzomeravondfestival in De Kwakel in teken van 450 jaar dorp

De Kwakel – Muziekvereniging Tavenu organiseert zaterdag 20 juni voor de 25e keer het midzomeravondfestival. De jubileumeditie staat in het teken van 450 jaar De Kwakel. Het programma begint om 20.00 uur.

Tijdens de avond neemt Tavenu het publiek mee langs verschillende muziekstijlen uit de afgelopen eeuwen. Het repertoire loopt uiteen van Van Oranje tot rock-’n-roll, met nummers van onder anderen Elvis Presley, The Beatles, Michael Bublé en André Hazes.

Gastoptredens

Naast het orkest zijn er gastoptredens van zangkoor The Bridges, onder leiding van Leo van Rijt, met begeleiding van pianiste Oksana Polman. Ook de danseressen van Dansschool Valley uit Mijdrecht verzorgen choreografieën tijdens het programma.

In het tweede deel van de avond ligt de nadruk op muziek met een link naar De Kwakel. Zo staan onder meer Het Dorp, Bridge over Troubled Water en The Rose op het programma. Samen met een steelband wordt daarnaast Ein Festival der Liebe uitgevoerd. De avond wordt traditioneel afgesloten met You’ll Never Walk Alone.

De presentatie is in handen van Cor Onderwater en Berry Verlaan. Het midzomeravondfestival is vrij toegankelijk.

Tijdens de avond neemt Tavenu het publiek mee langs verschillende muziekstijlen uit de afgelopen eeuwen. Foto: aangeleverd