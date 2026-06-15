GVM’79 turnsters behalen podiumplaats in Amersfoort

Mijdrecht/Amersfoort – Turnsters van GVM’79 uit Mijdrecht namen zaterdag 13 juni deel aan een ochtendwedstrijd in Amersfoort. Het betekende een vroege start van de dag, maar dat weerhield de deelnemers er niet van om scherp aan de wedstrijd te beginnen.

Fiene en Jasmijn kwamen in de tweede wedstrijd in actie. De intensieve trainingsweek wierp zichtbaar zijn vruchten af: beide turnsters lieten strakke oefeningen zien met fraai uitgevoerde elementen. Op het onderdeel vloer overtuigden zij met sterke oefeningen, ondersteund door passende muziek.

De balk bleef, zoals gebruikelijk, een spannend onderdeel. Jasmijn turnde een goede oefening, al moest zij een val incasseren. Fiene bleef stabiel op de balk en wist haar oefening netjes af te ronden, inclusief een geslaagde koprol. Ook het onderdeel sprong verliep naar behoren, met goede scores als resultaat.

De prestaties resulteerden in een knappe derde plaats voor het team. Individueel viel er bovendien succes te vieren: Jasmijn mocht het podium nogmaals betreden voor het in ontvangst nemen van een gouden medaille.

Jasmijn en Fiene. Foto: aangeleverd.