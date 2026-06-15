De Vinken U15 en J6 sluiten seizoen af met derde kampioenschap

Vinkeveen – Drie keer kampioen worden in een seizoen is best bijzonder. Bij korfbalvereniging De Vinken lukte dat dit seizoen zelfs twee jeugdteams. Zowel De Vinken U15 als De Vinken J6 mocht voor de derde keer de bloemen in ontvangst nemen.

Voor De Vinken U15 betekende het kampioenschap de voltooiing van een indrukwekkende trilogie. Na de titel in de najaarscompetitie promoveerde de ploeg naar de eerste klasse. Ook op dat niveau liet de U15 zich vervolgens zien: zowel in de zaal als in de voorjaarscompetitie op het veld eindigde het team bovenaan.

Beslissing

De beslissing in de voorjaarscompetitie viel in Sassenheim, waar De Vinken het in de laatste speelronde opnam tegen TOP U15-2. Bij winst of gelijkspel was De Vinken kampioen, bij verlies zou TOP de eerste plaats overnemen. De Vinken begon sterk en liep snel uit naar 1-5. TOP kwam nog terug tot 4-5, maar bij rust had De Vinken de marge alweer vergroot naar 4-8. Na rust kwam het kampioenschap niet meer in gevaar en liep De Vinken uit naar een overtuigende 8-14 overwinning.

Spannend

Ook De Vinken J6 mocht voor de derde keer dit seizoen feestvieren. In de voorjaarscompetitie bleef het lang spannend in de strijd met concurrent Victum. De Vinken won thuis met 13-10, maar verloor de uitwedstrijd met 15-8. Omdat De Vinken de overige wedstrijden wel allemaal wist te winnen en Victum punten liet liggen tegen Atlantis, kon de J6 het kampioenschap op de laatste speeldag veiligstellen. Dat lukte overtuigend: tegen Atlantis werd het 7-17.

Met medailles, bloemen en veel blije gezichten werd het seizoen feestelijk afgesloten. Een prachtige prestatie van beide kampioensteams.

De Vinken J6. Foto: aangeleverd.