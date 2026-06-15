Leerlingen De Kwikstaart Uithoorn winnen bij Oceanus Zwemloop Challenge

Aalsmeer/Uithoorn – Een groot aantal enthousiaste scholieren van 6 tot en met 16 jaar namen zaterdag 13 juni deel aan de Scholieren Zwemloop Challenge, die ook dit jaar weer werd georganiseerd door de triatlonafdeling van zwemclub Oceanus Aalsmeer.

Leerlingen van scholen uit Aalsmeer, Uithoorn en omliggende gemeenten namen het tegen elkaar op waarbij plezier voorop stond, maar er ook voor een individueel en scholenklassement werd gestreden. Leerlingen van De Kwikstaart wonnen de spannende scholenstrijd.

Wissel van lopen naar zwemmen

De deelnemers aan de zwemloop zwommen – verdeeld over drie leeftijdscategorieën – eerst 100, 200 of 300 meter in het buitenbad van de Waterlelie, gevolgd door een loop van 1, 2 of 3 kilometer in het Hornmeer Park direct naast het zwembad. Naast het zwemmen en lopen was ook de wissel van het lopen naar het zwemmen nog een extra uitdaging, waar iedereen onder tijdsdruk de badmuts af moest geven en – nog nat van het zwemmen – de loopschoenen en shirt met startnummer aan moest trekken, om daarna zo snel mogelijk vanuit de wisselzone aan het hardlopen te beginnen.

Natuurlijk stond het plezier van de deelnemende scholieren voorop, maar het was ook heel mooi om de serieuze inspanning, strijd en mooie prestaties te zien van alle deelnemers, waar het in enkele leeftijdscategorieën pas werd beslist in de eindsprint. Na de finish was er voor iedere deelnemer een herinneringsmedaille, fruit en water en waren er bekers voor de eerste drie plekken voor de meisjes en de jongens per leeftijdscategorie.

Kwikstaart uit Uithoorn

Ten slotte waren er prijzen voor de twee best presterende scholen, een klassement op basis van een combinatie van het aantal deelnemers per school en de individueel behaalde resultaten. Deze scholenstrijd werd gewonnen door De Kwikstaart uit Uithoorn, voor IKC Triade uit Aalsmeer, waarmee deze scholen de door de ESA ter beschikking gestelde prijs wonnen; deze zomer een uur gratis gebruik van het buitenbad van de Waterlelie voor de gehele school. De prijzen werden juichend door de leerlingen in ontvangst genomen. Uitslagen en foto’s van de zwemloop zijn te vinden op www.oceanusaalsmeer.nl.

Leerlingen van De Kwikstaart wonnen de spannende scholenstrijd bij de Oceanus Zwemloop Challenge. Foto: aangeleverd.