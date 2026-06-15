Boekenmarkt in 100-jarige kerk De Morgenster

Vinkeveen – Bij De Morgenster in Vinkeveen vindt vrijdag 26 en zaterdag 27 juni opnieuw de jaarlijkse boekenmarkt plaats. In totaal gaat het om bijna 5.000 boeken, afkomstig uit talrijke giften uit Vinkeveen en ver daarbuiten. De collectie is zorgvuldig gesorteerd op genre en kwaliteit.

Bezoekers kunnen kiezen uit een breed aanbod, waaronder kinder- en jeugdboeken, thrillers en (streek)romans. Ook liefhebbers van natuurboeken, literatuur en non-fictie komen aan hun trekken. Daarnaast is er een ruime selectie dichtbundels, stripboeken, graphic novels, kookboeken en boeken die inspireren tot creativiteit en activiteit, zoals handwerk- en reisboeken.

Bijzonder is dit jaar de omvangrijke collectie Engelstalige werken, variërend van literatuur en geschiedenis tot non-fictie en poëzie. Sommige uitgaven dateren zelfs uit de 19e eeuw. Ook Duitstalige boeken maken deel uit van het aanbod.

Verkoop ook in de kerk

De boekenmarkt krijgt dit jaar een extra dimensie, omdat het kerkgebouw van De Morgenster 100 jaar bestaat. Ter gelegenheid daarvan wordt ook de kerk opengesteld voor de verkoop. In de kerkzaal zijn onder meer boeken te vinden over religie, filosofie en gezondheid. Daarnaast is er aandacht voor boeken over de regio, met titels over onder meer Amsterdam, Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis. Ook verzamelingen over kunst en muziek zijn hier te bezichtigen, evenals honderden antiquarische boeken.

De boekenmarkt is op vrijdag 26 juni geopend van 15.00 tot 20.30 uur en op zaterdag 27 juni van 9.00 tot 15.00 uur. De Morgenster is gevestigd aan de Herenweg 253 in Vinkeveen. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de verduurzaming van de pastorie bij de kerk.

De opbrengst van de boekenmarktverkoop komt ten goede aan de verduurzaming van de pastorie bij de kerk. Foto: aangeleverd.