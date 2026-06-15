‘t Heicop wint driekamp

De Ronde Venen – Biljartvereniging ‘t Heicop uit Kockengen is winnaar geworden van de driekamp met biljartclub De Merel/Thijmen van Veen uit Vinkeveen en biljartclub De Bergerie uit Breukelen. Op de laatste avond in Café Biljart De Merel moest de beslissing vallen wie er met de cup vandoor zou gaan.

Lang had De Bergerie de beste papieren, maar moest het in de slotfase toch afleggen tegen ’t Heicop, die uitkwam op 160 punten en als tweede De Merel/Thijmen van Veen met eveneens 160 punten. Maar na het nemen van vier aquitstoten met als winnaar dus ’t Heijcop, als tweede De Merel/Thijmen van Veen als derde eindigde De Bergerie met 144 punten die van plaats een naar plaats drie duikelde. Voor niet-ingewijden: een acquitstoot is de openingsstoot van een biljartpartij. Hierbij worden de drie ballen op vaste, vooraf bepaalde punten (de acquits) op de biljarttafel gelegd. De speler die de partij begint, moet via de rode bal de acquitstoot uitvoeren om de eerste carambole te maken.

Biljartclub De Merel kan nog leden gebruiken voor de nieuwe competitie voor zowel de interne competitie als De Ronde Venen competitie, ook dames zijn van harte welkom. Opgeven kan via 06-47944950, 084-7944949, demereldorus3@gmail.com of aan de bar van Café Biljart DeMerel, Arkenpark Mur 43, Vinkeveen.

Ad Wolf neemt namens ’t Heicop de trofee in ontvangt. Foto: aangeleverd.