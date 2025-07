Tien jaar Stichting Tjitze Hesselius: decennium van warmte en verbondenheid

Vinkeveen – Wat tien jaar geleden begon als een kleinschalig initiatief om alleenwonende ouderen in De Ronde Venen samen te brengen, is uitgegroeid tot een vertrouwde en geliefde stichting in de regio. Stichting Tjitze Hesselius – uitsluitend voor alleenstaande ouderen – viert dit jaar haar tienjarig jubileum en doet dat op geheel eigen wijze: met een feestelijke vaartocht over de Vinkeveense Plassen, een gezamenlijke barbecue en natuurlijk muziek.

Dinsdag 5 augustus wordt het jubileum gevierd met een feestelijke tocht over de Vinkeveense Plassen. De boot vertrekt om 14.30 uur vanaf Klinkhamer aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen. Onderweg wordt aangemeerd bij Restaurant Bon, waar de deelnemers worden getrakteerd op een uitgebreide barbecue. Rond 19.00 uur keert de boot terug, hopelijk met tevreden gezichten en warme herinneringen.

Warme ontmoetingsplek voor ouderen

De stichting, vernoemd naar de gulle naamgever Tjitze Hesselius, heeft zich in het afgelopen decennium bewezen als een warme ontmoetingsplek voor ouderen die anders vaak in de luwte van de samenleving blijven. Jaarlijks organiseert de stichting diverse activiteiten, maar de traditionele zomerse vaartocht is voor velen het hoogtepunt van het jaar.

Nalatenschap

30 november 2014 is Tjitze Jelle Hesselius overleden. Tjitze is zijn hele leven vrijgezel gebleven. Hij had een groep trouwe vrienden en een veel grotere groep kennissen. Jarenlang zijn er wekelijks kaartavonden bij hem thuis georganiseerd. Naarmate hij ouder werd, besefte hij dat alleen zijn ook mindere kanten had. Hij zag dat ook bij andere alleenstaanden en vooral ook bij ouderen. Dat heeft hem doen besluiten om zijn nalatenschap in te zetten voor het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen in De Ronde Venen.

Jubileum met extra glans

De muzikale omlijsting is in vertrouwde handen van het duo Peter & Peter, die met hun vrolijke repertoire zorgen voor een sfeer van samenzang en gezelligheid aan boord. “Wat is een jubileum zonder muziek?”, aldus de organisatie. Deelname aan het evenement is gratis, maar aanmelden is verplicht. De stichting benadrukt dat ook ouderen zonder eigen vervoer welkom zijn: er is een ophaalservice beschikbaar voor wie niet zelfstandig naar de opstapplaats kan komen.

Meer dan een uitje

Wat deze jubileumtocht bijzonder maakt, is niet alleen de feestelijke invulling, maar vooral de onderliggende missie: het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van sociale verbondenheid onder ouderen. In een tijd waarin individualisering en vergrijzing toenemen, blijft het werk van Stichting Tjitze Hesselius van onschatbare waarde.

De stichting nodigt iedereen uit om samen het glas te heffen op tien jaar betrokkenheid, vriendschap en gemeenschapszin. “We kijken er enorm naar uit om dit bijzondere moment met onze deelnemers te vieren”, aldus de organisatie. “Laten we samen genieten van de natuur, het gezelschap en de muziek.”

Op de foto: Dinsdag 5 augustus wordt het jubileum gevierd met een feestelijke tocht over de Vinkeveense Plassen. Foto: aangeleverd.