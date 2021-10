Thee-actie tijdens Fairtrade Week in Aalsmeer

Aalsmeer – Van 30 oktober tot en met 7 november staat Nederland weer in het teken van Fairtrade. Het is dan de Fairtrade Week. In Nederland werkt een kwart van alle Nederlandse gemeenten aan het behalen of behouden van de titel Fairtrade Gemeente. Door acties te organiseren op en rond Fairtrade Week laten zij samen zien dat er inmiddels een ruime keuze aan producten met het Fairtrade keurmerk is. Organisaties en mensen laten door hun aankopen zien dat zij bewust rekening houden met boeren en producten aan het begin van de productieketen. Want alleen samen kan gewerkt worden aan een eerlijke wereld, met gelijke kansen voor iedereen. Wanneer je voor Fairtrade kiest, kies je voor eerlijkere inkomens, empowerment, gendergelijkheid, onderwijs en kies je voor het aanpakken van klimaatverandering. Elk product dat je koopt, is een manier om een stem uit te brengen voor de wereld waarin je wilt leven. Iets goeds doen kan heel simpel zijn.

Kies bijvoorbeeld eens voor Fairtrade thee bij het boodschappen doen. Met veel liefde voor jou geplukt. Door te kiezen voor Fairtrade thee, draag jij bij aan een eerlijke wereld.

Winactie

Deze Fairtrade Week is er een mooie thee-actie. Fairtrade Gemeente Aalsmeer roept zoveel mogelijk mensen op om een foto te maken van hun samen-thee-moment. Volg Fairtrade Gemeente campagne op Facebook (fairtrade.gemeente) en Instagram (fairtradegemeente) en deel je foto tijdens de Fairtrade Week met #samentheemoment. Heb je geen openbaar profiel? Stuur dan een foto van jouw post naar info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl. Onder de inzendingen worden twee complete Fairtrade samen-thee-moment-pakketten verloot. De theepakketten zijn rijkelijk gevuld met een theepot, twee theekopjes, Fairtrade thee, Fairtrade chocolade en nog veel meer lekkers en leuks. Jij doet toch ook mee?

Fairtrade maakt verschil

Naast thee zijn er natuurlijk veel meer Fairtrade gecertificeerde producten, denk hierbij aan koffie, rijst, kokosmelk, bananen, suiker, koekjes en chocolade. Fairtrade steunt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden om een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Iedereen kan een bewuste keus maken. Maak jij het verschil? Kies voor Fairtrade!

Kijk voor meer informatie op: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl. Bellen kan ook via 0297-321509 of stuur een e-mail: info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl