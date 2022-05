Thamen jeugdteams doen het goed!

Uithoorn – Afgelopen weekend kwamen alle Thamen jeugdteams weer volop in actie en dat leverde mooie successen en spannende wedstrijden op. Zaterdagochtend mochten de beeballers (5 t/m 9 jaar) aftrappen tegen DVH en dat werd een super sportieve wedstrijd waarin er weer mooie acties waren en verre klappen. Ondertussen stond op het andere Thamen veld de U15-2 te spelen tegen Herons U15-1 (uit Heerhugowaard) en die hadden beide nog niet verloren in de competitie. Dit werd een echt pitchersduel waarbij beide partijen behoorlijk aan elkaar gewaagd waren. De Thamen pitchers Kas en Romein waren beter op dreef en mede door een 2-honkslag van Neill en twee infield hits van Masaya wist Thamen met 8-2 te winnen. Op bezoek bij Vennep Flyers U15-2 (te Nieuw-Vennep) was Thamen U15-3 en ook daar werd met 7-8 gewonnen door Thamen. De heren en dame van U21-1 kregen in de middag Red Caps uit Leusden op bezoek en dat werd een heel ongelijke strijd. Waar Thamen vorige week aan slag het behoorlijk liet liggen werd er nu lekker doorgeslagen, er waren heel veel honkslagen en na 4 innings was het 27-1 voor Thamen.

Zondag

Zondagochtend kreeg het U12-1 team Double Stars Heiloo U12-1 op bezoek en ook daar was Thamen te sterk met 18-12. In de middag mocht U15-1 aantreden tegen Badhoevedorp U15-1 en ook dat werd een spannende wedstrijd. De uitwedstrijd werd in april nog met 17-0 verloren door Thamen, maar nu werd het maar een 4-5 overwinning voor Badhoevedorp, mede door prima pitching aan de kant van Thamen. Ook U12-2 was zondagmiddag nog op pad bij Kinheim U12-2 te Haarlem en ook daar werd gewonnen met 7-10. Het is super om te zien dat de meeste Thamen jeugdteams in de bovenste helft van hun competities meedraaien.