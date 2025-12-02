Thamen Heren 1 naar 1e klasse: ambitie op het een na hoogste podium

De Kwakel – Honkbalvereniging Thamen uit De Kwakel staat aan de vooravond van een bijzonder seizoen. Het eerste herenteam promoveert naar de 1e klasse, het op een na hoogste niveau in Nederland. Een mijlpaal die niet alleen het resultaat is van jarenlange inzet, maar ook een springplank naar nieuwe ambities.

De selectie blijft grotendeels intact, aangevuld met oud-Thamen spelers die terugkeren. Hun ervaring en clubgevoel geven het team extra stevigheid in een competitie waar details het verschil maken. De stap omhoog biedt kansen voor talentvolle jeugd. Hogere intensiteit en kwaliteit versnellen ontwikkeling, terwijl ervaren spelers zorgen voor begeleiding op het veld.

Nieuwe regels, meer spektakel

De 1e klasse introduceert houten knuppels en een dubbel weekendprogramma. Thuiswedstrijden wisselen tussen vrijdagavond en zondag, waardoor supporters vaker kunnen genieten van honkbal op topniveau. De competitie begint in het weekend van 17 april, maar de eerste oefenduels staan al gepland vanaf 14 maart. Een periode, waarin het team zich klaarstoomt voor een uitdagend jaar.

Honkbal voor iedereen

Thamen biedt honkbal, softbal en beeball voor alle leeftijden. Van vijf jaar tot senioren, met of zonder ervaring: iedereen kan vrijblijvend kennismaken. Komend seizoen belooft spanning, snelheid en spektakel. Het veld in Aalsmeer wacht op volle tribunes en enthousiaste aanmoedigingen. De 1e klasse is geen eindpunt, maar een nieuw begin. Meer informatie: www.thamen.info.

De 1e klasse is geen eindpunt, maar een nieuw begin. Foto: aangeleverd.