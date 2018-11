Thamen geeft geld aan Ambulancewens

Uithoorn – Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen van scholengemeenschap Thamen met de jaarlijkse werkdag 9600 euro opgehaald. Leerlingen hebben die dag klusjes gedaan om geld in te zamelen voor een goed doel.

Dat goede doel was Stichting Ambulancewens. Stichting Ambulancewens Nederland is een groep vrijwilligers die gratis dagelijks wensen vervult van immobiele terminale patiënten. Vorige week is Hans van Diemen van de stichting op Thamen geweest om het bedrag in ontvangst te nemen.

Medewerker van Thamen Bertine Kneppers was hier nauw bij betrokken: haar zus heeft gebruik mogen maken van de stichting. In bijzijn van onder anderen de leerlingen van klas 3m2 heeft zij de cheque overhandigd.