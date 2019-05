Textielinzameling levert flink bedrag op voor OSA

Aalsmeer – Sympany, dat namens de gemeente het textiel in Aalsmeer inzamelt, stort 11.118,60 euro op de rekening van stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA). De gemeente heeft met Sympany de afspraak gemaakt dat 25% van de opbrengst van het ingezamelde textiel naar OSA gaat. Wethouder Wilma Alink en Giovannie Konigferander (Sympany) overhandigden samen een cheque aan Gerard Nijland, voorzitter van OSA.

Met dank aan inwoners

Het bestuur van OSA is bijzonder blij met dit extra bedrag voor projecten in ontwikkelingslanden. Ook wethouder Wilma Alink is enthousiast over de bijdrage van Sympany: “Ik wil de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart hartelijk bedanken voor het brengen van hun kleding, linnengoed en schoenen. Want zonder hen was het bedrag niet zo hoog geweest. Het is een mooi voorbeeld van hoe de gemeente en inwoners samenwerken aan een schoner en duurzamer Aalsmeer. Voor nu en de toekomst.”

De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA) ondersteunt initiatieven vanuit de Aalsmeerse samenleving die zijn gericht op ontwikkelingssamenwerking. Meer informatie over OSA is te vinden op de website: www.osa-aalsmeer.nl.

Foto: Van links naar rechts: Giovannie Konigferander (Sympany), Gerard Nijland (voorzitter OSA) en wethouder Wilma Alink.