Tekenen naar model bij Atelier de Kromme Mijdrecht

Mijdrecht – Kunstenaarsvereniging Atelier de Kromme Mijdrecht bestaat dit jaar vijfenveertig jaar. Zij organiseert al die jaren teken- en schildercursussen voor zowel kinderen als volwassenen. Al decennialang is het tekenen naar naaktmodel, op de dinsdagavond, daar een onderdeel van. Ook al enkele tientallen jaren is Frank de Leeuw de organisator van deze avonden. Hij boekt de modellen.

Het tekenen van een model, man of vrouw, is een van de lastigste onderwerpen, want de verhoudingen wisselen voortdurend, al naar gelang het een staande, zittende of liggende houding is. Je hebt te maken met steeds andere rondingen en verkortingen. De regels van het perspectieftekenen, kun je niet eenvoudig volgen, zoals bij het weergeven van een gebouw, stilleven of landschap. Het komt vooral op goed kijken aan. Tekenen wat je ziet, eventueel ondersteund door met gestrekte arm, potlood en één toegeknepen oog verhoudingen ‘uit te meten’ en richtingen te bepalen.

Het modeltekenen op de dinsdagavond vindt niet plaats onder begeleiding van een docent, dus enige basisvaardigheid bij de deelnemer is gewenst. De deelnemers geven elkaar wel tips en adviezen. Voor kunstenaars, amateur of professional, is het een mooie gelegenheid om naar levend model te tekenen. Op individuele basis is het boeken en betalen van een naaktmodel niet altijd een reële optie. Zeker als je op hobbybasis met kunst bezig bent. De modellen vragen uiteraard een vergoeding voor hun werk.

De tekenavonden bieden je de gelegenheid om schetsen te maken, die je eventueel later thuis of in je atelier verder uitwerkt of die je als voorstudie voor een nieuw werk laat dienen. Dat kan een tekening, schilderij of beeld zijn. Er wordt gewerkt met poses van 5, 15 en 30 minuten.

Op www.atelierdekrommemijdrecht.nl staat alle informatie over data en kosten. Dit jaar start het modeltekenen 2 september met het eerste blok van tien cursusavonden. Daarna volgen nog twee blokken van tien avonden. 19 mei 2026 wordt het seizoen afgesloten.

Op de foto: Het tekenen naar naaktmodel. Foto: aangeleverd.