Tas vol cadeautjes van Bloemenzegelwinkeliers

Aalsmeer – De Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers heeft weer een tas vol cadeautjes aan een trouwe spaarder uitgedeeld. Net als vorige maand is uit de vele ingeleverde spaarkaarten van de afgelopen maanden weer een gelukkige winnaar tevoorschijn gekomen. Dit keer zijn dat de heer en mevrouw Büchner uit de Waterhoenstraat geworden. Aan het echtpaar is een volle tas van de Bloemenzegels uitgereikt met daarin van ieder lid van de vereniging een leuk cadeautje. De heer en mevrouw Büchner waren heel blij met de tas. “Toch nog een leuke afsluiting van een naar jaar voor ons”, aldus de heer Büchner. De cadeaus waren de moeite zeker waard, van oorbelletjes, bakvormpjes, een plant voor in de tuin tot mooie sokken en van alles daar tussenin.

De afgelopen drie maanden hebben de Bloemenzegelwinkeliers een volle tas verloot en in de komende maand vindt de Eindejaarsactie weer plaats. Dus u ziet: het loont de moeite om bloemenzegels te sparen. Lever uw volle spaarkaarten in en wie weet bent u één van de gelukkige winnaars die een bon ter waarde van 200 euro van één van de leden van de vereniging in ontvangst kan nemen.

70-Jarig jubileum

En niet onbelangrijk: Dit jaar 2023 bestaat de Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers 70 jaar en dit jubileum gaat met allerlei leuke acties met spaarders gevierd worden. Vraag om Bloemenzegels, u heeft er recht op!