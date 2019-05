Talentjes gezocht voor slotfeest IkToon maand

Aalsmeer – Heb jij met Koningsdag je buidel goed gevuld met een optreden? Of voel jij je gewoon helemaal thuis op het podium? Dan is Cultuurpunt Aalsmeer op zoek naar jou! De IkToon maand, de maand voor amateurkunst, wordt op zaterdagmiddag 29 juni afgesloten met een grote slotmanifestatie.

De hele middag is het één groot feest in en rondom De Oude Veiling, en daarvoor is het Cultuurpunt nog op zoek naar een paar artiestjes in de dop die het leuk vinden om deze middag op te treden.

Slotmanifestatie

Tijdens de slotmanifestatie is er voor jong en oud van alles te beleven in en rondom De Oude Veiling. In de grote zaal zijn optredens van Aalsmeerse koren, muziek- en toneelverenigingen. In de kleine zaal vertellen kunstenaars en cultuurliefhebbers Sander Bosman (graffiti artist), Tobias Rothe (beeldend kunstenaar) en Joop Kok (architect) over hun passie. Bij Cultuurpunt Aalsmeer kunnen de jonge bezoekers muziekworkshops volgen, een eigen stop-motion filmpje maken en de 3D printer uitproberen en in de bibliotheek kunnen zij meedoen met het Maaklab. In het restaurant en op het terras zijn hapjes en een drankjes verkrijgbaar.

Jonge talenten

Ben jij goed in zingen, dansen, jongleren, DJ’en of gitaar spelen? Kun jij super goed een levend standbeeld spelen, ken jij coole goocheltrucs of ben je ergens anders goed in? En vind jij het niet eng om jouw talent aan publiek te showen? Geef je dan nu op door een mail te sturen met jouw naam, leeftijd en talent naar info@cultuurpuntaalsmeer.nl.

Duo’s of groepen zijn ook welkom. Naast dat het een leuke ervaring is om op te treden, mag je ook proberen geld op te halen met jouw act. Aan één van de deelnemende acts wordt een gratis culturele workshop op maat weggegeven voor de hele klas.