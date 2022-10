Sursum Corda naar concours in Hoofddorp

Aalsmeer – Er wordt de laatste weken op vrijdagavond stevig gerepeteerd in het Middelpunt in Oost door muziekvereniging Sursum Corda. Op zaterdag 5 november gaat het harmonieorkest namelijk deelnemen aan het concours in Hoofddorp. Op het concours gaan drie stukken gespeeld worden waarvan er twee beoordeeld worden door een jury. Sursum Corda komt uit in de 4e divisie en neemt deel op festival-basis. De stukken die beoordeeld zullen worden zijn Festival Overture gecomponeerd door Hans van der Heide en The Heart of Lithuania dat gecomponeerd is door Jacob de Haan. Het concours vindt plaats in Schouwburg De Meerse in Hoofddorp. Belangstellenden kunnen komen luisteren, er spelen diverse orkesten van 12.00 tot 16.30 uur. Het optreden van Sursum Corda is om 13.55 uur. De entree bedraagt 7 euro.

Oliebollenactie

De weer daarna, op 11 en 12 november, houdt Sursum Corda weer de oliebollenactie. Afgelopen twee jaar kon de actie vanwege corona niet gehouden worden. Dit jaar gaat de actie weer van start. Op vrijdag 11 november worden de oliebollen door leden van de vereniging gebakken. Vanaf 10.00 uur die dag worden de oliebollen verkocht. Een zakje van zes oliebollen kost 5 euro. De opbrengst van oliebollenactie is voor de vereniging een belangrijke aanvulling van de clubkas. Oliebollen bestellen kan door een e-mail te sturen naar: sursumbollen@gmail.com of spreek de voicemail in op 06-16128449 (Annette).