Berkenlaan’s superbuur: Jan en José Metzemaekers

Aalsmeer – De nationale burendag is afgelopen zaterdag 24 september ook in de Berkenlaan gevierd. In de pas keurig opgeknapte speeltuin aan de Berkenlaan kwamen verschillende buren bij elkaar, niet alleen uit de Berkenlaan maar ook bewoners uit de Jac P. Thijsselaan sloten zich hierbij aan. Een mooie gelegenheid om nieuwe buren te leren kennen en met de oudere bewoners weer een gezellig samenzijn te houden. Leuk om te zien dat ook de jeugd, kinderen en kleinkinderen, zich hierbij aansloten. Eén van de nieuwe buren, Karel Hooyman, had voor het samenzijn de twee plantenbakken in de Berkenlaan van nieuwe frisse planten voorzien. Een verrijking voor de straat. Alle buren hadden wat te drinken en te eten meegenomen. Ook werden lekkere warme hapjes geserveerd.

Leef en Leed straat

Tevens hebben de twee ‘gangmakers’ van de Lief en Leed-pot van de straat deze gezellige bijeenkomst aangegrepen om deze activiteit verder onder de aandacht te brengen. Alle recentelijke nieuwe bewoners kregen een kleine attentie. Ook werd de genomineerde Superbuur bekend gemaakt en in het zonnetje gezet. Het Superbuur certificaat is uitgereikt aan Bas en José Metzemaekers. Al met al een geslaagde happening en zeker voor herhaling vatbaar.