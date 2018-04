Succesvolle vrijmarkt TeamTimmerman

Aalsmeer – Dankzij alle sponsors en de inzet van de leden van TeamTimmerman is de vrijmarkt op Koningsdag in de Zijdstraat een groot succes geworden. In alle vroegte waren de Team Timmerman-leden naar het Centrum gegaan om een mooie ruime plek te vinden om hun koopwaar aan te kunnen prijzen. De partytent en marktkramen werden uitgeklapt en alle gesponsorde waren geïnstalleerd.

De keuze was reuze: rozen, tulpen, chrysanten, planten, perkgoed, potten, mandjes en allerlei zaken die van zolder waren gehaald. Daarnaast was er net als de vorige keer weer een raadprijs. Dit keer stond er een groot wijnglas gevuld met druiven bij de stand. De bezoekers hadden de mogelijkheid een gokje te wagen en het juiste aantal druiven te raden.

Deze actie bleek gretig in trek, de te winnen prijs was dan ook een proefles in een Cessna 172, zelf achter de stuurknuppel naast de instructeur en nog 2 personen meenemen. De aantallen, die werden geraden, varieerden van ongeveer 200 tot 1325! Het juiste aantal druiven in het glas was 609. Met de winnaar – die 612 heeft geraden en er daarmee het dichtste bij zat – wordt contact opgenomen.

TeamTimmerman wil naast alle sponsors ook alle mensen bedanken die naar de stand zijn gekomen om iets te kopen en hiermee het goede doel steunen. Dit jaar zet TeamTimmerman zich met diverse activiteiten in voor de Stichting Dag van je Leven.

Tour de Poel

Op zondag 30 september staat de fietstocht weer op de kalender. TeamTimmerman zal dan weer een fietstocht organiseren met diverse afstanden van 110, 70, 40 en 10 kilometer. Dit wordt dan inmiddels de zesde editie van Tour de Poel. Ook de opbrengst van deze fietstocht zal geheel ten goede komen aan Stichting Dag van je Leven.