Bijdrage voor zomerse buurtinitiatieven

Aalsmeer – Denk je wel eens; het kan gezelliger in mijn straatje? Het is zomer, ik zit buiten, wie zijn die buren daar? Organiseer een activiteit en je zult zien: het werkt!

Vraag het de mensen uit de Kerkweg, de Wilhelminastraat, de Galileistraat; zij gaven al het goede voorbeeld. En wat denk je van de succesvolle Bobbies Buitenspeeldag in Oosteinde? Allemaal omdat bewoners een goed idee hadden.

Straattoernooi of samen koken

Een buurtinitiatief is een activiteit die de sociale samenhang versterkt. De voorwaarden zijn simpel: Vóór en dóór bewoners, in samenwerking georganiseerd, met hulp van lokale ondernemers en/of organisaties en het levert nieuwe contacten op. Bijvoorbeeld: een straattoernooi, samen de tuin in, samen koken, samen eten, waterballet met muziek in de straat, buurtfeest, fotoboek van de straat…

Voor en door bewoners

Het hoeft niet veel te kosten, maar als je tekort komt is er een bijdrage beschikbaar. De gemeente heeft daarvoor een budget in beheer gegeven bij Participe, bij de buurtverbinder.

De voorwaarden zijn simpel: Voor en door bewoners, in samenwerking met elkaar en lokale ondernemers, het levert nieuwe contacten op en je maakt een (foto)-verslag met toestemming van de buren. Praat er eens over met je buren, bedenk een plan en ga aan de slag.

Aanvragen voor 10 juli

Wil je deze zomer iets organiseren en kom je net dat beetje geld tekort? Vraag snel (voor 10 juli) een aanvraagformulier aan bij Helma Keesom, buurtverbinder Aalsmeer en Kudelstaart via: h.keesom@participe.nu of bel voor overleg: 06-14623301 (maandag tot en met donderdag).