Inschrijving voor 13e Burendag geopend

Aalsmeer – De inschrijving voor de 13e editie van Burendag is vandaag geopend. Alle buurten van Nederland kunnen hun Burendagactiviteit aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen via www.burendag.nl. De dag wordt ieder jaar georganiseerd door Douwe Egberts en het Oranje Fonds om buren dichter bij elkaar te brengen. Deze editie gaan de organisatoren zich extra inspannen om buren bij elkaar te krijgen in buurten waar dat niet vanzelfsprekend is. Burendag valt dit jaar op 22 september.

Speciale aandacht

De afgelopen 13 jaar zijn miljoenen buren bij elkaar gebracht op Burendag. Douwe Egberts en het Oranje Fonds gaan daarbij altijd uit van de kracht van de buurt: bewoners bedenken zelf een activiteit, zoeken daar draagvlak voor en kunnen een Burendagpakket en een financiële bijdrage aanvragen. Dit jaar gaan de organisatoren een aantal buurten een steuntje in de rug bieden. In buurten waar minder verbinding is en het de buurt niet zelf lukt een Burendag van de grond te krijgen, gaan Oranje Fonds en Douwe Egberts een Burendagactiviteit organiseren. Als dit een succes blijkt, nemen de organisatoren die rol de komende jaren in meer buurten op zich. De buurten waar de speciale aandacht naar uit gaat, worden geselecteerd op basis van onderzoek naar verbinding in de buurt.

Socialer en veiliger

Burendag is in het leven geroepen om het contact tussen buurtgenoten te bevorderen en er zo voor te zorgen dat buurten socialer en veiliger worden. In 2017 deden zo’n 1 miljoen mensen mee aan duizenden activiteiten in heel het land. Denk hierbij aan het aanleggen van een buurtmoestuin, samenkomen onder genot van kopje koffie, het opknappen van de straat, het organiseren van een culturele middag of een sport- en speldag.

36.000 Activiteiten

In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al zo’n 36.000 Burendagactiviteiten. Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 400 euro voor hun Burendagactiviteiten.