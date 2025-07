Succesvolle examens Horangi Taekwondo Mijdrecht

Wilnis/Mijdrecht – In sporthal De Willisstee in Wilnis heerste afgelopen week een gezonde spanning. Op de tribune verzamelden zich ouders en fans, terwijl de examenkandidaten zich in de zaal voorbereidden op hun taekwondo-examens. Onder leiding van trainers Bas Bokkes en Remko van Gerven, en met ondersteuning van Sebastiaan Haverhoek, Martien Hogenboom en Esmee Lek, werden de examens afgenomen.

Horangi Taekwondo organiseert twee keer per jaar examens, waarvan de tweede ronde traditioneel vlak voor de zomervakantie plaatsvindt. Binnen de club worden sporters opgeleid tot aan de zwarte band, waarbij zij trainen op alle onderdelen van taekwondo. De examens tot en met de zwarte band worden intern afgenomen; voor hogere graden organiseert de Taekwondo Bond Nederland landelijke examens.

Technieken

Het examen bestaat uit diverse onderdelen. Na een warming-up – essentieel om blessures te voorkomen – starten de kandidaten met poomse, een stijlvorm waarin technieken in een vaste volgorde worden uitgevoerd. Bij stapsparring verdedigt de ene deelnemer zich tegen een aanval van de ander, gevolgd door een tegenaanval. De kandidaten toonden hierbij overtuigend hun beheersing van technieken in relatie tot een tegenstander.

Breektest

Een fysiek en technisch uitdagend onderdeel is het uitvoeren van traptechnieken op een kussen. Hierbij is het belangrijk dat de technieken correct blijven, ook bij vermoeidheid. Tijdens het sparren wisten de kandidaten indruk te maken met hun variatie in aanvallen en verdediging. Afhankelijk van de graduatie varieert dit onderdeel van non-contact tot full-contact met beschermers.

Voor de hogere banden is ook een breektest onderdeel van het examen. Kandidaten onder de 15 jaar moeten een plankje van één centimeter dik breken; oudere kandidaten krijgen een plankje van bijna twee centimeter. Dit onderdeel is altijd spannend: elke deelnemer krijgt slechts drie pogingen. Als het niet lukt, betekent dat automatisch dat men zakt.

Een bijzonder moment was het examen van Gaëlle, die opging voor haar zwarte slip – de laatste stap voor de zwarte band. Zij moest drie planken breken met drie verschillende technieken, wat haar uitstekend lukte. Ook de andere vijf kandidaten die één plank moesten breken, slaagden glansrijk: alle plankjes gingen doormidden.

Geslaagden: gele slip: Amelie Straathof, Martin Straathof, Walid Al Msalma, Rick van Doeland, gele band: Jovanny Antonioli, Eline Al Msalma; groene band: Milo Luca Pacenti; blauwe slip: Aya Al Msalma, Beste Ugurlu, Koen van Dijk; blauwe band: Nilla Roos, Kidon Roos, Casper van Stempvoort; rode slip: Laura Bockweg, Yasmine Naipal; zwarte slip: Gaëlle Sakes.

Voor meer informatie over taekwondo of Horangi Taekwondo Mijdrecht: bezoek www.horangi.nl of kijk op de Facebookpagina van de club.

