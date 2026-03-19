Succesvolle 538 Run voor Simone en Timo

Aalsmeer – Onder een stralende ochtendzon verzamelden honderden enthousiaste deelnemers zich zaterdag 14 maart bij het Olympisch Stadion in Amsterdam voor de jaarlijkse 538 Ochtendrun. Wat begon als een sportieve uitdaging, groeide opnieuw uit tot een indrukwekkende actie voor het goede doel.

De energie zat er al vroeg in: lopers, wandelaars en supporters zorgden voor een feestelijke sfeer, terwijl de 538 DJ het publiek opwarmden met muziek en aanmoedigingen. De run vond wederom plaats op de atletiekbaan van het Olympisch Stadion, waar deelnemers de rondjes liepen in een unieke setting vol historie en beleving. De bijzondere locatie gaf het evenement een extra lading en zorgde voor kippenvelmomenten bij zowel deelnemers als toeschouwers. maar de echte drijfveer zat in het gezamenlijke doel: geld ophalen voor het Prinses Máxima Centrum, dat zich inzet voor kinderen met kanker.

Onder de deelnemers waren ook Simone en Timo Peters uit Kudelstaart, die zich met hart en ziel hebben ingezet. Samen haalden zij meer dan 6.000 euro op, een prestatie waar ze met recht trots op mogen zijn. Een groot deel van dit bedrag kwam uit het persoonlijke goede doelenbudget van collega’s van Timo bij Renault Nieuwendijk. “Het was zwaar, maar vooral heel bijzonder om dit samen te doen en zoveel steun te krijgen”, aldus het duo na afloop.

De organisatie kan terugkijken op een uitzonderlijk succesvolle editie. In totaal werd er meer dan 2 miljoen euro opgehaald, een bedrag dat direct ten goede komt aan onderzoek en behandeling in het Prinses Máxima Centrum. Daarmee bevestigt de 538 Ochtendrun opnieuw haar status als een van de meest impactvolle sportieve evenementen van Nederland.

Met sportiviteit, saamhorigheid en een indrukwekkend eindbedrag laat de 538 Ochtendrun zien wat er mogelijk is als mensen zich samen inzetten voor een belangrijk doel.