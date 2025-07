Stress en frustratie over nieuwe regels leerlingenvervoer

De Ronde Venen – De wijzigingen in het leerlingenvervoer voor kinderen met een beperking hebben voor veel onrust gezorgd onder ouders in gemeente De Ronde Venen. Waar voorheen structureel vervoer werd toegekend op basis van medische gronden of gezinssituatie, moeten ouders nu jaarlijks aantonen dat zij niet zelf in staat zijn hun kind naar school te brengen. Zij worden daarbij verplicht om privacygevoelige informatie, zoals werkroosters en thuiswerkschema’s, te overleggen aan de gemeente.

De uitwerking van de regeling is voorbehouden aan het college van B&W. Later volgt een evaluatie in de gemeenteraad. Bij de ouders komt het nieuwe beleid hard aan. Zij moeten nu elk jaar een formulier invullen, waarin ze opnieuw van alles moeten verklaren. Jeroen Eisen is de vader van Jasper (15) die het syndroom van Down heeft. Hij heeft zich in de media hierover uitgesproken. Volgens Jeroen durven veel ouders zich hierover niet te vertellen. “Ze zijn bang dat het gevolgen heeft voor de aanvraag. Dat je dan ineens geen vervoer meer krijgt. Er hangt een sfeer van wantrouwen. Ouders willen niets liever dan het beste voor hun kind. Als we het zelf konden regelen, dan deden we dat. Maar soms is dat simpelweg niet mogelijk. Het gevoel wantrouwen doet ons pijn.”

Gebrek aan empathie

Een belangrijk pijnpunt is de verplichting voor ouders om op vrije dagen en zelfs op thuiswerkdagen zelf te gaan rijden. Dit terwijl die momenten juist nodig zijn om op adem te komen. “Er wordt niet gekeken en geluisterd naar wat het betekent om een kind met een beperking te hebben. Het gebrek aan empathie van ambtenaren maakt het zwaar en frustreert. Waar ik boos om kan worden, is wat het voor mijn zoon allemaal kan gaan betekenen en waar zij op het gemeentehuis schijnbaar geen idee van hebben. Jasper heeft structuur nodig voor hem is rust essentieel. Dit kan voor onrust en spanning leiden door veranderde situatie in zijn vervoer.” Eisen gaf aan dat de onzekerheid veel stress en spanning geeft. Zo kregen zij pas één dag voor hun vakantie de beschikking binnen en konden zij opgelucht ademhalen. Maar hij is bang dat het volgend jaar weer hetzelfde verhaal wordt.

Werkgever lastigvallen

Daarbij krijgen de ouders ook nog eens het gevoel dat zij niet worden vertrouwd, omdat zij bij hun werkgever een vragenlijst van de gemeente moeten laten invullen met allerlei vragen over hun werklocatie, werktijden en werkrooster. Bovendien wordt er ook nog aan de werkgever gevraagd of de ouders niet wat later kunnen beginnen of vroeger mogen stoppen met hun werk.

Jeroen geeft aan dat hij dat vreemd vindt, omdat niet iedereen zijn privéleven wil delen met zijn werkgever. “Privacy gaat over zeggenschap over je eigen persoonsgegevens en dat je regie houdt over je gegevens. Zo moet men zelf kunnen kiezen welke gegevens je met wie wilt delen. Waarom kunnen de ouders dat formulier niet zelf invullen en vertrouwt men hen gewoon.”

Gebrek aan vertrouwen

De wijziging maakt onderdeel uit van gemeentelijke bezuinigingen. Natuurlijk begrijpen de ouders dat er dan door de gemeente keuzes gemaakt moeten worden maar zij lezen ook dat inwoners met een bijstandsuitkering gestimuleerd worden om een zogenoemde Groene Hart Pas aan te vragen waarop de gemeente een persoonlijk tegoed zet van 100 euro voor mensen met een laag inkomen en er zijn ook nog allerlei behoorlijke isolatiesubsidies mogelijk voor huiseigenaren die bijna wekelijks gepromoot worden. Het is niet zo dat de ouders het deze mensen niet gunnen, maar het steekt dat daar het vertrouwen er wél lijkt te zijn dat dit goed terechtkomt. “Wordt hier ook zo streng gecontroleerd of deze mensen niet zelfredzaam zijn. Ouders met een zorgintensief kind voelen zich nu namelijk op de millimeter gecontroleerd voor noodzakelijk vervoer voor hun kind. Dat voelt krom en doet pijn.”

Bepaalde zorgen onterecht

Wethouder Maarten van der Greft gaat in het AD van 13 juli in op de belangrijkste veranderingen en noemt bepaalde zorgen onterecht. Het is volgens de wethouder een noodzakelijke bezuinigingsmaatregel, die bovendien het chronisch tekort aan chauffeurs moet oplossen. Over de aantijging dat sommige regels de privacy zouden aantasten verklaart de wethouder dat er een verzoek aan de werkgever wordt gedaan om wat informatie te geven zodat kan worden beoordeeld of ouders al dan niet zelf hun kind naar school kunnen brengen op sommige dagen. De vraag blijft hoe vrijblijvend die beantwoording van vragen door werkgevers is.

Recht op vergoeding

In het artikel geeft de wethouder verder aan dat de angst dat elk jaar opnieuw medische bewijstukken bij blijvende beperkingen moeten worden aangeleverd niet aan de orde is. Kinderen die speciaal onderwijs volgen blijven recht hebben op een vergoeding leerlingenvervoer. Hij zegt dat bij de aanvraag alleen gegevens zoals een werkgeversverklaring kunnen worden opgevraagd. Dit was ook zo in de vorige verordening. Leerlingenvervoer is geen automatisch recht, maar een vergoedingsregeling. Hij geeft aan dat de insteek altijd is om samen te kijken naar wat nodig én mogelijk is. Daarbij begrijpt de gemeente dat de thuissituatie bij gezinnen verschillend is. Daarom gaat de gemeente, volgens de wethouder, graag met ouders in gesprek over oplossingen.

Geen inspraak, wel formulieren

Dat lijkt een mooie opening voor de ouders, want wat ouders het meest frustreert, is het gebrek aan inspraak bij het opstellen van de nieuwe regels. De gemeente zegt veel waarde te hechten aan inwoners-participatie, maar betrokken ouders zijn nooit uitgenodigd om mee te denken over het beleid. Je zou kunnen zeggen dat de echte ervaringsdeskundigen zijn overgeslagen. De gemeente heeft alleen overlegd met adviesraden zoals de Adviesraad Sociaal Domein en de Jongeren Advies Commissie waarover we elders lezen dat die op dit moment niet eens goed bemenst zijn. De woorden van de wethouder in het AD geven dus hoop.

Oproep tot aanpassing en overleg

Ouders pleiten voor een eerlijker, menselijker systeem. Een waarin langdurige of blijvende zorgsituaties niet jaarlijks opnieuw hoeven te worden aangetoond en waarbij ouders daadwerkelijk worden betrokken bij de voorbereiding van de beleidsvorming en de beoordeling van de uitvoering. De ervaringskennis van de ouders is waardevol en zou juist benut moeten worden. Een gevoel van politiek-bestuurlijk wantrouwen naar de ouders steekt en is in deze situatie schrijnend. De ouders hopen dan ook dat de gemeenteraad zich hierover zal buigen en een waardig standpunt zal innemen bij de evaluatie.

Na de vakantie weer met plezier naar school?

Normaal gesproken zorgen ouders ervoor dat hun kind dagelijks op school komt. Meestal is dat geen probleem. Sommige kinderen hebben echter aangepast onderwijs nodig en gaan dan naar een speciale school die wat verder weg is. Voor de ouders van deze kinderen is het dus wat minder eenvoudig hoe hun kind elke dag op school komt. Zo gaat Jasper vijf dagen per week naar de Alphons Laudy school in Amsterdam. Op die school krijgt hij extra zorg en aandacht die hij nodig heeft om met plezier naar school te gaan en zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op zijn toekomst. Door een goede regeling van het leerlingenvervoer was dagelijks heen en terugreis naar school voor Jasper en andere kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben geen probleem, omdat dit in De Ronde Venen goed geregeld was. Door noodzakelijke bezuinigingen van de gemeente zijn in de regeling van het leerlingenvervoer wijzigingen doorgevoerd die de reis naar school voor deze kinderen niet meer zo vanzelfsprekend maakt. Hierdoor is er veel stress, spanning en irritatie bij ouders en de kinderen ontstaan.

Jasper is nu met vakantie, maar kan Jasper na de vakantie gewoon weer met veel plezier zonder stress naar zijn school in Amsterdam?

Op de foto: De wijzigingen in het leerlingenvervoer voor kinderen met een beperking hebben voor veel onrust gezorgd onder ouders in gemeente De Ronde Venen. Ook voor Jasper (15) die het syndroom van Down heeft. Foto: aangeleverd.