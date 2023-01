Stickers sparen in Centrum voor shoptegoed

Aalsmeer – De drukste maand voor de meeste ondernemers in Aalsmeer Centrum is alweer voorbij. Vol goede moed zijn ze aan het nieuwe jaar begonnen. Dit jaar hopelijk geen verplichte lockdown, niet al teveel overlast door de werkzaamheden rond de herinrichting van de Zijdstraat en Molenplein en de hoop dat klanten lokaal blijven winkelen. “Laten we er met elkaar voor zorgen dat Aalsmeer Centrum gezellig en vertrouwd blijft met leuke evenementen en acties”, aldus de ondernemers in het Centrum.

Mooie prijzen

De ondernemers uit Aalsmeer Centrum willen hun klanten extra verwennen aan het begin van dit nieuwe jaar. De cadeautjesmaand is voorbij, maar niet voor de ondernemers. Doe je aankopen lokaal in Aalsmeer Centrum, want vanaf donderdag 5 januari tot en met Valentijnsdag op 14 februari ontvang je bij ruim dertig ondernemers in het centrum een sticker bij iedere bestede 10 euro. Bij tien stickers heb je een volle spaarkaart en met iedere volle spaarkaart maak je kans op mooie prijzen.

Volle kaarten kunnen tot en met 17 februari ingeleverd worden bij alle deelnemende ondernemers. Wie dat zijn is terug te vinden op www.aalsmeercentrum.nl en de deelnemers zijn te herkennen aan een postertje bij de entree. Misschien win jij wel een bon ter waarde van 250 euro shoptegoed of van 100 of 50 euro. Daarnaast stellen veel ondernemers nog een mooie prijs beschikbaar, dus de kans om in de prijzen te vallen is groot. De trekking is eind februari. Prijswinnaars krijgen bericht. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeercentrum.nl en volg de ondernemersvereniging op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws.