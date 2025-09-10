Stichting Leergeld De Ronde Venen viert eerste mijlpaal en zoekt versterking

De Ronde Venen – Een jaar geleden begon Stichting Leergeld De Ronde Venen met een duidelijke missie: kinderen uit gezinnen met financiële zorgen laten meedoen. Nu, twaalf maanden later, blikt de stichting terug op een indrukwekkende start. In het eerste jaar kregen 123 kinderen een fiets, werden 188 kledingpakketten verstrekt en ontvingen 130 kinderen een laptop. Cijfers die niet alleen iets zeggen over de inzet van de vrijwilligers, maar vooral over de noodzaak van hun werk. “Het gaat ons niet om de aantallen, maar om de kinderen die nu wél mee kunnen doen”, aldus de stichting. “Of het nu gaat om school, sport of sociale activiteiten, ieder kind verdient gelijke kansen.” De stichting, onderdeel van het landelijke netwerk van Leergeld Nederland, richt zich op gezinnen die buiten de boot vallen bij bestaande regelingen. Vaak gaat het om werkende ouders die nét te veel verdienen voor gemeentelijke ondersteuning, maar te weinig om hun kinderen alles te kunnen bieden wat nodig is voor een volwaardige deelname aan de samenleving.

Vrijwilligers gezocht

Om de groeiende vraag aan te kunnen en de organisatie verder te professionaliseren, zoekt Stichting Leergeld De Ronde Venen momenteel twee nieuwe vrijwilligers. De eerste vacature betreft een vrijwilliger voor website en sociale media. Deze persoon houdt de website actueel, bedenkt en plaatst berichten op sociale media en denkt mee over de communicatiestrategie. Het is een flexibele rol die vanuit huis kan worden ingevuld, met een tijdsinvestering van slechts enkele uren per maand.

Daarnaast is er behoefte aan een tweede coördinator. Deze vrijwilliger vormt samen met de huidige coördinator het kloppend hart van de organisatie. De taken zijn veelzijdig: van het onderhouden van contacten met scholen en verenigingen tot het begeleiden van vrijwilligers en het afhandelen van aanvragen. Ook deze functie biedt veel zelfstandigheid en flexibiliteit, maar vraagt wel om betrokkenheid en organisatietalent. De oproep komt op een moment waarop de maatschappelijke druk op gezinnen met lage inkomens verder toeneemt. De stichting merkt dat steeds meer ouders de weg naar Leergeld weten te vinden. “We willen niemand teleurstellen. Daarom is uitbreiding van ons team essentieel.”

Wie interesse heeft in een van de functies of meer wil weten over het werk van de stichting, kan terecht op www.leergeldderondevenen.nl of contact opnemen via bob@dkoff.nl of 06 – 4620 6222.

Foto: aangeleverd.