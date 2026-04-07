Stedin plant regelbare energie-opwek langs N201 in Mijdrecht

Mijdrecht – Het elektriciteitsnet in Nederland raakt door de snelle elektrificatie steeds zwaarder belast. Ook in gemeente De Ronde Venen is sprake van netcongestie. Daardoor geldt al sinds 2022 een aansluitstop voor grootverbruikers en waarschuwen Stedin en TenneT, dat vanaf 1 juli 2026 ook kleinverbruikers, waaronder woningbouwprojecten, mogelijk niet meer kunnen worden aangesloten. Daarnaast bestaat het risico dat komende winter lokale stroomstoringen ontstaan door overbelasting van het net.

Om de energiezekerheid voor inwoners, bedrijven en vitale voorzieningen te borgen, bereidt Stedin in samenwerking met de gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht de plaatsing voor van regelbare opwek: tijdelijke stroomgeneratoren voor Stedin, die alleen worden ingezet bij een dreigend stroomtekort. Het college van De Ronde Venen is voornemens hieraan mee te werken en bereidt hiertoe een raadsvoorstel voor.

De installatie is gepland in de toekomstige oksel van de nieuw aan te leggen N201, schuin tegenover de Volvo-garage. Deze locatie is naar voren gekomen als enige technisch en ruimtelijk geschikte plek binnen het zoekgebied rond het hoogspanningsstation Mijdrecht.

Druk verlaagd

De regelbare opwek heeft een vermogen van 10 megawatt en Stedin zet de installatie alleen aan wanneer een tekort op het elektriciteitsnet dreigt. Door lokaal extra vermogen op te wekken, wordt de druk op het bestaande net verlaagd en kunnen storingen worden voorkomen. De reguliere levering van duurzame energie via het net blijft altijd prioriteit houden. De installatie is bedoeld als tijdelijke overbrugging totdat de grootschalige netuitbreidingen van Stedin in de regio zijn gerealiseerd. Deze installatie blijft naar verwachting tien tot vijftien jaar staan. Om de stroomvoorziening voor de lange termijn zeker te stellen is eerder al een locatie aangewezen voor een nieuw hoogspanningsstation op het toekomstige bedrijventerrein de Bocht.

Uitgebreide locatiestudie

Stedin en de gemeente hebben een uitgebreide locatiestudie uitgevoerd in de omgeving van Mijdrecht. Daarbij is gekeken naar technische, ruimtelijke en planologische randvoorwaarden. Alleen de locatie in de toekomstige oksel van de N201 voldoet aan alle eisen. Er is minimaal 235 meter afstand nodig om geluid en andere effecten te beperken. Andere onderzochte locaties, zoals bij het Veenweidebad en de Mijdrechtse Dwarsweg, vielen af omdat deze afstand daar niet haalbaar was of vanwege mogelijke geluidsoverlast voor omwonenden.

De locatie moet bovendien snel en zonder grote ingrepen kunnen worden aangesloten op het bestaande gas- en elektriciteitsnet. Dit bleek op andere plekken niet mogelijk. Ook is de plek goed bereikbaar voor plaatsing, onderhoud en incidentmanagement. De installatie bestaat uit vier generatorcontainers en twee kleinere containers voor de meterkast en beslaat in totaal 36 meter lengte en 24 meter breedte (864 m²).

De locatie biedt mogelijkheden voor realisatie vanaf dit najaar, wat essentieel is om voor de winter van 2026-2027 operationeel te kunnen zijn. Omdat alleen deze locatie aan alle voorwaarden voldoet, is deze als beste en enige optie geselecteerd. De gemeente en Stedin informeren de omgeving tijdig over de voorbereidingen en werkzaamheden, de planning en de mogelijke (tijdelijke) hinder. Kijk voor meer informatie op www.stedin.net/mijdrecht.

Zo komt het eruit te zien. Foto: aangeleverd.