Start nieuw seizoen gefuseerde EHBO-vereniging Mijdrecht-Wilnis: realistische en succesvolle EHBO-oefening

De Ronde Venen – Op 15 september is het nieuwe seizoen van de EHBO-vereniging KNV EHBO Mijdrecht-Wilnis van start gegaan met de jaarlijkse grote oefenavond. Deze bijeenkomst markeerde tevens de start van de samenwerking tussen de EHBO-verenigingen van Mijdrecht en Wilnis, die onlangs zijn gefuseerd. Het was een mooi moment voor onderlinge kennismaking, waarbij de samenwerking direct op de proef werd gesteld. Alles oogde professioneel en goed georganiseerd; alsof men al jaren één team vormt. De conclusie: een geslaagde en leerzame avond.

Realistische situaties

In een leegstaande bedrijfshal werd een realistisch scenario nagebootst, waarbij slachtoffers van een sportevenement centraal stonden. Het doel van de oefening was om EHBO’ers hands-on te laten oefenen met levensechte situaties, hun vaardigheden op te frissen en verbeterpunten te signaleren. Er waren zes zogenoemde LOTUS-slachtoffers aanwezig. Een LOTUS-slachtoffer is een getraind persoon die een slachtoffer uitbeeldt, inclusief realistische grime die past bij de verwonding. Dit draagt bij aan een zo natuurgetrouw mogelijke nabootsing van noodsituaties tijdens EHBO- en BHV-trainingen.

Van bloedneuzen tot hoofdletsels

In totaal namen 27 EHBO’ers deel aan de oefening, waarbij diverse scenario’s werden doorlopen. De verwondingen varieerden van een spontane bloedneus en schaafwonden tot een oververhitte sporter. Ook een sportongeval met hoofdletsel kwam aan bod, waarbij zelfs een speciale lijn naar 112 werd ingezet. Op deze manier blijven de leden scherp en raken ze vertrouwt met zowel veelvoorkomende als minder alledaagse noodsituaties. Tijdens de oefening observeerden waarnemers hoe de EHBO’ers de situaties inschatten en aanpakten. Na afloop volgde een gezamenlijke evaluatie.

Brandbestrijding

Ook brandbestrijding maakte deel uit van de oefenavond. Op het buitenterrein oefenden de cursisten met het blussen van kleine en grotere brandhaarden. Een docent gaf hierbij waardevolle tips. Brandbestrijding is immers een belangrijk onderdeel van EHBO-werk en draagt bij aan het voorkomen van letsel. Voor onze fotograaf leverde dit mooie beelden op, maar het doel was uiteraard om een brand snel en effectief te kunnen bestrijden. Dat lukte uitstekend: er hoefden geen brandwonden te worden behandeld.

Samenwerking na fusie

Er werd gewerkt in gemengde teams, bestaande uit leden van zowel de voormalige Mijdrechtse als Wilnisse vereniging, om de integratie te bevorderen. Voorzitter Janet van Diest toonde zich na afloop zeer tevreden over het verloop van de avond. “Je ziet de energie, de betrokkenheid en de bereidheid om van elkaar te leren. Dat geeft vertrouwen dat we als nieuwe vereniging samen sterker staan en klaar zijn om de gemeenschap bij te staan wanneer dat nodig is”, aldus Van Diest, zichtbaar trots.

Nieuwe cursus in oktober

Geïnteresseerden die willen leren hoe zij eerste hulp kunnen verlenen in noodsituaties, kunnen in oktober deelnemen aan een nieuwe EHBO-cursus van de vereniging. Meer informatie is te vinden op www.ehbomijdrecht-wilnis.nl, waar ook een foto-impressie van de oefening te bekijken is. Voor vragen kunt u contact opnemen met Frank Hopman via 0297 – 285 993 of mailen naar info@ehbomijdrecht-wilnis.nl.

Op de foto: Deze bijeenkomst markeerde tevens de start van de samenwerking tussen de EHBO-verenigingen van Mijdrecht en Wilnis. Foto: Peter Pos.