Start mannenavonden maakte veel los

Mijdrecht – In het nieuwe onderkomen van IPSO-centrum ’t Anker aan Bozenhoven 67 in Mijdrecht vond donderdag 4 september de eerste avond plaats voor mannen die kanker hebben (gehad); een indrukwekkende start. In een warme, open sfeer luisterden aanwezige mannen, sommigen vergezeld door hun partner, ademloos naar Kasper Klaarenbeek. Als schrijver van ‘Écht de Sjaak!’ en oprichter van de gelijknamige stichting wist hij met zijn persoonlijke verhaal, doorspekt met humor en herkenning, direct een snaar te raken.

Ervaringen delen

Kasper bracht meer dan alleen woorden: hij bracht verbinding. De avond was niet alleen inspirerend, maar ook interactief. Deelnemers gingen actief aan de slag met opdrachten en ontdekten hoe krachtig het is om ervaringen te delen. Er ontstond ruimte voor openheid, steun en een gevoel van samenhorigheid; precies waar deze avonden voor bedoeld zijn. De mannenavonden bieden een veilige plek voor gesprek, herkenning en het hervinden van kracht. De volgende bijeenkomst is dinsdag 30 september om 19.30 uur.