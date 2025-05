Spetterplezier in ‘t Veenweidebad met Ouder&Kind Lokaal

De Ronde Venen – Zwemles begint doorgaans rond de leeftijd van vier à vijf jaar, maar waarom niet eerder kennismaken met het water? Samen met andere ouders van Ouder&Kind Lokaal kan een kleintje spelenderwijs vertrouwd raken met het Veen-weidebad in Mijdrecht.

Woensdagochtend 21 mei biedt Ouder&Kind Lokaal een unieke kans om gratis en vrij te zwemmen met een kindje in een heerlijk verwarmd zwembad. Een gezellige en veilige manier om samen te genieten van het water. Om 10.00 uur vindt de ontvangst plaats bij de koffie- en theehoek van het zwembad (ingang links). Anita van Optisport heet de ouders en kinderen welkom en geeft een korte uitleg over het belang van basisvaardigheden in het water. Rond 10.30 uur begint het spetterplezier in het zwembad. Een mooie gelegenheid om samen met een kleintje het water op een ontspannen en speelse manier te verkennen.

Enthousiast geworden? Dan is er de mogelijkheid om een gratis proefles Liz & Wes Spetterles te volgen. Tijdens deze les leert een kind de eerste essentiële watervaardigheden. Hoe eerder een kind zich comfortabel en veilig voelt in het water, hoe beter. Daarnaast draagt zwemmen bij aan de motorische ontwikkeling en spieropbouw van een kleintje – een waardevolle en leuke manier van bewegen.

Ouder&Kind Lokaal

Bij Ouder&Kind Lokaal ontmoeten (aanstaande) ouders met jonge kinderen (0-4 jaar) elkaar in een informele en gezellige setting. Verbinding, ontmoeting en het delen van ervaringen staan centraal. Kinderen kunnen naar hartenlust spelen en knutselen terwijl ouders genieten van een kop koffie of thee. De Kletspot biedt inspiratie en gespreksonderwerpen die leiden tot waardevolle uitwisselingen over opvoeding en ouderschap. Vragen over borstvoeding, de driftbuien van een peuter of positief opvoeden? Alles komt aan bod in een open en ongedwongen sfeer. Ouder&Kind Lokaal wordt volledig georganiseerd door een enthousiast team van vrijwilligers en is kosteloos toegankelijk. Aanmelden is niet nodig; iedereen is welkom.

In contact blijven

Op zoek naar contact met andere ouders van Ouder&Kind Lokaal, praktische tips en updates over activiteiten? Meld je aan voor de WhatsApp-groep door een e-mail te sturen naar info@ouderslokaal.nl met naam, telefoonnummer en de locatie van het Ouder&Kind Lokaal.

Interesse om bij te dragen aan dit waardevolle initiatief? Ouder&Kind Lokaal zoekt ouders die het team en/of bestuur willen versterken. Kijk op derondevenen.ouderslokaal.nl voor beschikbare vacatures.

Op de foto: Spetterplezier in het Veenweidebad met Ouder&Kind Lokaal. Foto: aangeleverd.