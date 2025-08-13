Spetterende eindvoorstelling Enjoy’s Dance

Mijdrecht/Amstelveen – Recentelijk sloot dansschool Enjoy’s Dance uit Mijdrecht het dansseizoen af met een indrukwekkende eindvoorstelling in het Noorddamcentrum in Amstelveen. Verspreid over de dag werden maar liefst vier energieke dansshows opgevoerd, waarin dansers van alle leeftijden hun talenten toonden aan een enthousiast publiek.

De voorstellingen trokken volle zalen en het publiek genoot zichtbaar van de afwisselende choreografieën, de expressieve dans en de aanstekelijke energie op het podium. “We zijn ontzettend trots op al onze dansers”, aldus het docententeam van Enjoy’s Dance. “Hun inzet en enthousiasme waren in elke show voelbaar.”

Een bijzonder woord van dank ging uit naar Nick Fiege, die verantwoordelijk was voor het licht en geluid tijdens alle shows. Dankzij zijn professionele ondersteuning verliepen de optredens vlekkeloos en kwamen de dansers optimaal tot hun recht.

Enjoy’s Dance is gevestigd aan de Rendementsweg 12d in Mijdrecht en biedt een breed scala aan danslessen voor jong en oud. De dansschool staat bekend om haar persoonlijke benadering, professionele begeleiding en het creëren van een inspirerende omgeving voor iedere danser.

Op de foto: Dansers van alle leeftijden toonden hun talenten aan een enthousiast publiek. Foto: aangeleverd.