Spetterend optreden ‘Zingen na 2’ in Kloosterhof

Aalsmeer – Al enkele weken werd er door een aantal enthousiaste kinderen en de muziekdocent juf Trix geoefend op de Jozefschool. Op woensdagmiddag 10 april traden de kinderen van kinderkoor ’Zingen na 2’ op voor de bewoners van Zorgcentrum ’t Kloosterhof.

Het plezier spatte ervan af! De kinderen hadden een programma ingestudeerd met diverse liedjes uit de vorige eeuw zoals ‘Ja zuster, nee zuster’, ‘M’n opa’ en ‘Aan de Amsterdamse grachten’.

De bewoners van het Zorgcentrum zongen de bekende liedjes met veel plezier mee. En genoten zichtbaar van de kinderen, de zang en de dansjes.

Het kinderkoor ’Zingen na 2’ is dit schooljaar opgericht en studeert in blokken van 6 weken verschillende vrolijke liedjesprogramma’s in. Alle kinderen die van zingen houden vanaf groep 3 t/m 8 mogen eraan mee doen. Het koor repeteert in de Jozefschool.

Voor meer informatie kan een mail gestuurd worden naar: trix@jozefschool.net