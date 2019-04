Spelletjes, sport en exposities op 2e Paasdag

Aalsmeer – Het is tweede Paasdag, voor velen nog een extra dagje vrij. De Historische Tuin is open deze maandag 22 april, evenals de activiteit ‘Proef de Linie’ bij Fort Aalsmeer en Zeilfort Kudelstaart bezocht kan worden.

Paasfeest op de kinderboerderij

Maar, er is meer deze maandag. Zo viert kinderboerderij Boerenvreugd Paasfeest met allerlei leuke spelletjes voor kinderen van 10.00 tot 13.00 uur. De kinderboerderij aan de Beethovenlaan in de Hornmeer bezoeken is sowieso een aanrader. Een prachtige speeltuin en heel veel (jonge) dieren. Open tot 16.30 uur.

Nieuwe exposities in Flower Art Museum

Deze tweede Paasdag is ook het Flower Art Museum (tegenover de watertoren) geopend en presenteert twee nieuwe exposities (Bloemen van Hoop en De taal van bloemen) met werken van verschillende kunstenaars. Open van 12.00 tot 17.00 uur.

Voetbal en familiemiddag bij RKDES

En wie van sport houdt, zit eveneens goed deze tweede Paasdag. De voetballers van RKDES zijn op titelkoers na winst vorige week en deze maandag 22 april komt Dios op bezoek bij Sportpark Calslagen aan de Wim Kandreef. Reken maar dat de Kudelstaarte voetballers er op gebrand zijn om ook deze wedstrijd te winnen. Aanmoediging hierbij is welkom. Allemaal langs de lijn vanaf 14.00 uur en de hele familie is welkom. Er zijn diverse extra activiteiten voor groot en klein.

Handbal op topniveau

Meer een liefhebber van handbal? Dan op naar sporthal de Bloemhof aan de Hornweg voor handbal op topniveau. Heren 1 van Greenpark Aalsmeer neemt het op tegen OCI Lions. De Limburgers hebben de laatste twee wedstrijden gewonnen van Aalsmeer, maar eerder in de competitie was Greenpark de betere ploeg. Vuur en (paas)passie gegarandeerd. Uiteraard is publiek ter aanmoediging van harte welkom. De wedstrijd begint om 14.30 uur. Eerder komen is een aanrader. Heren 2 van Greenpark speelt vanaf 12.30 uur tegen Quintus en ook hier zal handbal op hoog niveau te zien zijn.