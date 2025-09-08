Spannende Strokeplay clubkampioenschappen bij Golfclub Veldzijde

Wilnis – Op de par-3 baan van Golfpark Wilnis vonden zondag 31 augustus de jaarlijkse strokeplay clubkampioenschappen plaats. Acht dames en twaalf heren streden vol enthousiasme om de felbegeerde titel van clubkampioen. De weersomstandigheden waren uitstekend en de sfeer onder de deelnemers en toeschouwers was uitermate gezellig.

De spelvorm strokeplay maakt dit kampioenschap extra spannend. Bij strokeplay telt namelijk elke slag: de speler met het minste aantal slagen over alle holes samen wint. Fouten kunnen dus zwaar wegen, maar consistentie en concentratie worden beloond.

Zinderende play-off

Bij de dames mondde dit uit in een zinderende play-off tussen Nel Lindeman uit Mijdrecht en Ans Dionisius uit Oudewater, die na drie extra holes in het voordeel van Nel werd beslist. Zij mag zich opnieuw clubkampioen noemen. Bij de heren bleek Carl Flesch uit Uithoorn in topvorm; met 126 slagen veroverde hij overtuigend de titel. De kampioenen van 2025 zijn bij de dames 1. Nel Lindeman 150 slagen, 2. Ans Dionisius 150 slagen en 3. Henny van Driel 155 slagen. Bij de heren 1. Carl Flesch 126 slagen, 2. Nick Starling 129 slagen en 3.Cor Meulenbelt 131 slagen.

Secretaris Rinie Verleun reikte de prijzen en bloemen uit aan de winnaars. Na afloop genoten alle deelnemers van een drankje, aangeboden door het bestuur en werd er nog gezellig nagepraat. De wedstrijdcommissie kijkt met trots terug op een geslaagd kampioenschap en bedankt alle spelers voor hun sportieve inzet.

Golfclub Veldzijde kijkt uit naar de clubkampioenschappen strokeplay op de 18-holes baan, die in het weekend van 20 en 21 september gespeeld zullen worden.

V.l.n.r. Henny van Driel, Ans Dionisius, Carl Flesch, Nel Lindeman, Nick Starling en Cor Meulenbelt.