Snoeicursus op Historische Tuin Aalsmeer

Aalsmeer – Snoeien is belangrijk om de tuin op orde en in optimale conditie te houden. Maar wanneer en hoe moet je snoeien? Het antwoord hierop wordt gegeven tijdens de jaarlijkse snoeicursus op de Historische Tuin. Op zaterdagmiddag 18 februari staan de tuinchefs Gerben en Adriënne, samen met deskundige vrijwilligers, klaar om de belangrijkste lessen bij te brengen over het snoeien van (fruit)bomen en struiken zoals rozen en hortensia’s.

De cursus start om 13.30 uur in de veilingzaal van het museum met het theoretische gedeelte, waarbij er uitleg wordt gegeven over hoe en wanneer te snoeien. Hierna wordt buiten op de Tuin de zojuist opgedane kennis in de praktijk uitgelegd. Warme kleding en stevige schoenen worden aanbevolen. Als extraatje worden ‘probleemgevallen’ van cursisten behandeld: neem een foto of plaatje mee en de specialisten van de Historische Tuin geven advies.

De cursus duurt tot ongeveer 16.00 uur. De kosten bedragen 15 euro per persoon inclusief koffie of thee en een handleiding snoeien. Er is plaats voor maximaal twaalf deelnemers. Een plek reserveren voor de snoeicursus is mogelijk in de online ticketshop van het museum, te bereiken via de agenda op www.historischetuinaalsmeer.nl.

Voor de volledigheid stuur ik hierbij nog even de link naar de ticketshop voor de snoeicursus.