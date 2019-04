‘Slagvaardig’ sluit seizoen met lunch

Kudelstaart – Het seizoen 2018-2019 van Vrouwen-badmintonclub ‘Slagvaardig’ is weer afgelopen. Dit jaar iets eerder in verband met de vroege meivakantie van de scholen. Zoals ieder jaar is ook dit seizoen afgesloten met een lunch.

Nadat de dames ’s morgens nog heerlijk hadden gespeeld in de Proosdijhal werd dit keer de lunch gebruikt bij restaurant Proef & Meer. Alle leden waren hierbij aanwezig. Het was prachtig weer en er is volop genoten van het heerlijke eten en het samenzijn.

Het nieuwe seizoen begint voor de Vrouwen-badmintonclub weer op donderdag 5 september. Er wordt gespeeld van 10.00 tot 11.30 uur in de Proosdijhal.

Belangstelling om mee te spelen in het nieuwe seizoen? Neem dan contact op met Marijke via 0297-326564 of met Betty via 0297-321509.