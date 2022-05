Sky Defourny in topvorm met eerste zege van het seizoen 

Vinkeveen – Sky Defourny uit Vinkeveen neemt dit jaar deel aan de IAME series Benelux en de GK4 Kart Series in de Junioren en is bezig aan een ijzersterke reeks wedstrijden. Nadat hij vorige maand in Mariembourg zijn eerste podium scoorde in deze klasse was Sky tijdens de derde ronde van de GK4 Kart Series in het Limburgse Venray onverslaanbaar. In de training was Defourny het snelste, in de kwalificatie noteerde hij de snelste tijd en ook alle drie de races werden aangevoerd door Defourny. Zo ging hij er met zijn eerste overwinning vandoor.

“Het ging eigenlijk heel erg goed, ik had in de kwalificatie al de snelste tijd. Daarna heb ik ook nog alle races gewonnen. In de kwalificatie had ik al een gat van vier tienden naar de nummer twee. Dat vond ik wel verrassend.”

Binnenkant bocht

In de eerste race was de start van de coureur van TD Karting goed. Hij moest wel goed op de binnenkant van de bocht letten zodat hij er niemand langs zou laten. “Dat gebeurde gelukkig niet. Ik heb een gat van ruim zes seconden geslagen en toen ben ik een beetje mijn banden gaan sparen en ik heb eigenlijk exact hetzelfde gedaan in de tweede race.”

Met twee eerste plekken ging Defourny met opgeheven hoofd de finale in. “In de derde race gebeurde er best wel een heftige crash achter me, maar daar heb ik gelukkig geen hinder aan ondervonden. En toen won ik ook de laatste race.”

Bacardi

Het leek erop alsof Defourny met een raket aan de start stond. Volgens Defourny is het heel iets anders: “We hebben er gewoon wat Bacardi ingegooid”, zo grapte hij met een knipoog. “Nee, maar serieus, we hebben de afstelling van de kart perfect dankzij Thierry Delré en mijn vader!”

De coureur van TD Kart Racing is momenteel 14 jaar oud en rijdt in de junior klasse. Volgend seizoen gaat hij naar de senioren, maar dat is niet de enige optie die op tafel ligt: “Als we volgend jaar door willen in de karting moeten we wel naar de senioren. En anders moeten we gaan kijken naar de autosport. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van het budget en sponsoring. Als we de overstap maken naar de autosport lijkt de Mazda MX-5 me wel een leuke klasse.”

“Ik wil graag deze gelegenheid gebruiken om mijn sponsoren te bedanken. Natuurlijk wil ik ook graag mijn ouders bedanken. Zij maken dit allemaal mogelijk. Daarnaast wil ik ook in de richting van Thierry Delré mijn dank uitspreken.