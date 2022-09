Sjors Sportief en Creatief actief in Aalsmeer

Aalsmeer – Goed nieuws voor alle basisschoolleerlingen in de gemeente Aalsmeer. Afgelopen week ontvingen ze van Sjors Sportief en Sjors Creatief weer de ‘Sjorsboekjes’. Hiermee kunnen ze dit hele schooljaar veel verschillende sport- en cultuuractiviteiten ontdekken, vaak gratis. Na de eerste succesvolle editie aan het begin van 2022 is er nu een Sjors boekje voor heel het schooljaar 2022-2023.

Van badminton en turnen tot en met dansen en scouting: dankzij Sjors Sportief en Sjors Creatief kunnen basisschoolleerlingen in Aalsmeer vrijblijvend ontdekken welke sport of creatieve activiteit het beste bij ze past. Afgelopen week ontvingen ze het ‘Sjorsboekje’. Dat staat vol met activiteiten die ze vaak gratis kunnen ontdekken.

Kennismaken met sport en cultuur

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn een initiatief van Team Sportservice in samenwerking met de regionale sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders. Esther de Heij, projectcoördinator: “Zowel Team Sportservice als gemeente Aalsmeer vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen kennismaken met sport en cultuur. Sjors maakt het voor basisschoolleerlingen mogelijk om het veelzijdige aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten in onze gemeente te ontdekken. Zónder dat ze daarbij meteen lid hoeven te worden. En in de meeste gevallen is het nog gratis ook.”

De Sjors-formule

Sjors wordt al voor de tweede keer ingezet in de gemeente Aalsmeer. Naast Aalsmeer en Kudelstaart heeft de formule zich al in ruim 130 gemeentes in Nederland bewezen. Een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem zorgt ervoor dat kinderen zich heel eenvoudig kunnen inschrijven voor proeflessen bij een sportvereniging of cultuurinstelling. Tegelijkertijd biedt het de aanbieders van sport en cultuur een uitgelezen kans om nieuwe, jonge leden aan zich te binden.

Inschrijven voor activiteiten

Het aanbod wordt gepresenteerd in het Sjorsboekje, dat leerlingen van groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Aalsmeer op school mee naar huis hebben gekregen. De Heij: “Inschrijven voor de activiteiten kan via de website www.noordhollandactief.nl. Ik heb er alle vertrouwen in dat het een succes wordt. Hopelijk overtreft het aantal inschrijvingen onze verwachtingen.”