Seizoenopening van Klassiek in De Ronde Venen

Vinkeveen – Stichting Klassiek in De Ronde Venen opent 5 oktober om 14.30 uur in De Morgenster aan de Herenweg 253 in Vinkeveen het nieuwe seizoen met een feestelijk concert vol muzikale parels uit eigen streek. Op het podium schitteren vijf musici uit De Ronde Venen en omgeving: harpiste Aimée van Delden, fluitiste Suzanne Arends, violiste Manon ter Steege, klarinettiste Maya Sjoerdsma en pianiste Irina Parfenova. Deze musici zijn vertrouwde gezichten in de regio: ze treden regelmatig op, geven les en delen hun passie voor muziek met jong en oud. Zo brengen zij een kleurrijk programma met muziek van Willem de Fesch, Michail Glinka, Dmitri Sjostakovitsj, Camille Saint-Saëns en Jules Massenet. Tussen de werken door worden korte verhalen verteld over de componisten en hun muziek.

Kaarten reserveren kan via: www.klassiekinderondevenen.nl. Meer informatie: 06 – 4648 3157.

Op de foto: Op het podium schitteren diverse musici uit De Ronde Venen en omgeving. Foto: aangeleverd.