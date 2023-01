Schuur achter woning Aalsmeerderweg uitgebrand

Aalsmeer – Op woensdag 18 januari is omstreeks 19.15 in de avond brand ontstaan in een schuur achter een woning aan de Aalsmeerderweg.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse geweest om het vuur te blussen. De brandweer probeerde overslag naar een naastgelegen pand te voorkomen en dit is gelukt.

Echter, van de schuur is niets meer over. Deze is volledig uitgebrand.

Wat er precies in de schuur stond is onbekend, sommige spreken over verfbusjes, olie en andere brandbare materialen. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Er zijn zover bekend geen slachtoffers gevallen. Na enkele uren kon het sein brand meester gegeven worden.