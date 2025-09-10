Schouw Industrieweg voor verbetering verkeersveiligheid

Mijdrecht – Leden van de VIB van het Bedrijventerrein Mijdrecht en van de lokale afdeling van de Fietsersbond en medewerkers van de gemeente hebben maandag 1 september de Industrieweg bekeken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Deze schouw was het startpunt om te komen tot concrete maatregelen om de verkeersveiligheid van de Industrieweg te verbeteren. De gemeenteraad heeft eind 2023 het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan vastgesteld, waarin de verbetering van de verkeersveiligheid in de gemeente een belangrijk thema is. Met uitvoeringsplannen voor de dorpen wil het college dit plan vertalen in concrete maatregelen, die binnen drie jaar kunnen worden uitgevoerd.

De Industrieweg is een belangrijke weg voor de gemeente. Het vormt de hoofdontsluiting van het Bedrijventerrein Mijdrecht, maar ook veel bewoners maken gebruik van deze weg. Het fietspad is een belangrijke fietsroute tussen Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen.

De verkeersveiligheid voor fietsers op deze weg is al lang een zorgpunt. Er gebeuren met enige regelmaat (bijna) ongevallen met fietsers, maar ook op de hoofdrijbaan vinden ongevallen plaats. Daarnaast hebben fietsers moeite om de Industrieweg over te steken en hebben (vracht)auto’s problemen om vanaf bedrijfspercelen de weg op te rijden. Het onderwerp kwam ook uit de participatie voor het uitvoeringsplan voor het Bedrijventerrein Mijdrecht naar voren. Verder heeft de lokale afdeling van de Fietsersbond zijn zorg uitgesproken over de verkeersveiligheid voor fietsers op deze belangrijke route. De ruimte op grond van de gemeente is echter beperkt voor het nemen van maatregelen en de bedrijven langs de Industrieweg moeten bereikbaar blijven.

Wethouder Anja Vijselaar: “Ik ben erg tevreden met de resultaten van de schouw. Samen met de ondernemers en de Fietsersbond hebben we gezocht naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren en niet te denken in beperkingen. We zijn tot de conclusie gekomen dat er diverse mogelijkheden zijn, maar dat dit niet kan zonder de medewerking van ondernemers langs de Industrieweg.”

Op de foto: Leden van de VIB van het Bedrijventerrein Mijdrecht, De Fietsersbond en de gemeente hebben de mogelijkheden bekeken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Industrieweg. Foto: aangeleverd.