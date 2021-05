Schoolvoetbal: Niet bij FCA, wel bij RKDES

Aalsmeer – In 2020 kon door de coronapandemie en de toen geldende maatregelen het schoolvoetbaltoernooi in zijn geheel niet doorgaan. Dit was een grote teleurstelling voor de kinderen van de basisscholen uit Kudelstaart en Aalsmeer. Om te kijken wat er in 2021 wél mogelijk kon zijn, hebben FC Aalsmeer en S.V. RKDES al vroegtijdig de koppen bij elkaar gestoken. Hieruit is het idee ontstaan om de risico’s zoveel mogelijk te beperken en twee gescheiden toernooien te organiseren: een toernooi voor de scholen uit Kudelstaart bij RKDES en voor de Aalsmeerse scholen bij FC Aalsmeer.

Met veel enthousiasme is er door de beide verenigingen gewerkt aan een draaiboek voor als de coronamaatregelen zodanig versoepeld zouden worden dat een toernooi tot de mogelijkheden behoorde. En gelukkig gaat het aantal besmettingen en de daaraan gerelateerde druk op de ziekenhuizen de goede kant op en ontvingen de voetbalclubs groen licht (met de nodige beperkingen en voorwaarden) van de gemeente.

Veiligheidsproblemen

FC Aalsmeer heeft moeten constateren dat de beperking om geen ouders op het complex toe te laten mogelijk tot veiligheidsproblemen kan leiden. Zo bestaat de vrees dat veel ouders en naaste familieleden zich rondom het complex zullen opstellen om toch een glimp van de wedstrijden van de kinderen te kunnen opvangen. Dit kan leiden tot, een op dit moment, onverantwoorde samenscholing van publiek aan de buitenrand van het complex. Het bestuur van FC Aalsmeer heeft mede om deze reden besloten het schoolvoetbaltoernooi voor de Aalsmeerse scholen niet door te laten gaan.

Toeschouwers niet toegestaan

Bij RKDES is de ligging van het complex compleet anders en zorgt de kantine voor een barrière. Hierdoor heeft RKDES het hiervoor beschreven probleem niet. Dit betekent dat in Kudelstaart het schoolvoetbaltoernooi wel doorgang zal vinden in de week van 7 tot en met 11 juni. RKDES zal hierbij de wedstrijden zoveel mogelijk spreiden zodat het aantal kinderen op het complex beperkt is. Ook bij RKDES zijn toeschouwers onder geen beding toegestaan op het complex. Alleen organisatie, scheidsrechters, teambegeleiders en leerkrachten krijgen toegang. Hiervoor zal er aan de toegangspoort worden gecontroleerd.

“Het is spijtig dat FC Aalsmeer deze beslissing heeft moeten nemen en daarmee de kinderen van de basisscholen uit Aalsmeer moet teleurstellen. Tegelijkertijd zijn we blij dat er voor de jeugd uit Kudelstaart toch wel een toernooi kan worden georganiseerd”, besluiten Eef Niezing, voorzitter FC Aalsmeer, en Gert Ubink, Voorzitter a.i. S.V. RKDES, het gezamenlijke persbericht.