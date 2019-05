Schooltuinen in gebruik in Kudelstaart

Kudelstaart – Stapsgewijs en praktisch kennis maken met de natuur gaan leerlingen van de basisscholen in Kudelstaart. Tussen het Corry Vonkpad en de Bilderdammerweg zijn nieuwe schooltuinen gerealiseerd, een initiatief van de werkgroep ‘Schooltuinen Kudelstaart’ in samenwerking met de gemeente Aalsmeer.

Sinds begin april is de werkgroep aan de slag om de schooltuinen plantklaar te maken. “De eerste aardappelen zitten al in de grond en er zijn ook viooltjes geplant”, vertelt Kitty Knaap, initiatiefnemer en lid van de werkgroep. In totaal gaan vier klassen zich ontfermen over de schooltuinen. Onder begeleiding werkt elke klas een uur per week om er een mooie en leerzame (moes)tuin van te maken.

Ook voor andere initiatieven

In de schooltuinen leren kinderen dat in een tuin alle dieren en planten met elkaar samenwerken om voedsel te laten groeien. Het maakt de kinderen bewuster van waar hun eten vandaan komt en dat het belangrijk is om zuinig te zijn op de natuur. De locatie aan het Corry Vonkpad is overigens niet alleen bedoeld voor de schooltuinen, maar ook voor andere groene bewonersinitiatieven, zoals bijvoorbeeld een mini-bos of een bijenparkje.

Bron en foto: Gemeente Aalsmeer