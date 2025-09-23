Schoolreis en kleuterfeest Kids College

Wilnis – Woensdag 17 september gingen de groepen 3 tot en met 8 van Kids College uit Wilnis op schoolreis naar ‘De spelerij & uitvinderij’ in Dieren. Zij hebben daar een bijzondere dag gehad vol met ontdekkingen, uitvindingen en spel.

De kleutergroepen hadden deze dag het schoolgebouw voor zichzelf en konden zich uitleven tijdens een sportief kleuterfeest. Na de warming up liepen en sprongen zij een motoriekparcours door de hele school. Er was een springkussen én er werden verschillende sportieve en creatieve workshops gegeven door een judoleraar en een voetbaltrainer. Een eigen lunch meenemen was niet nodig deze dag, want de kinderen werden getrakteerd op pannenkoeken. Na de heerlijke lunch werd de dag afgesloten met een disco.

Mede dankzij sponsoring van ‘Het sportakkoord De Ronde Venen’ konden de kleuters kennismaken met verschillende (nieuwe) sporten en waren zij volop in beweging.

Na de warming up liepen en sprongen de kids een motoriekparcours door de hele school. Foto: aangeleverd.