Schilderij uit Marktstraat meegenomen

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 6 april heeft iemand tussen half elf en kwart voor twaalf in de ochtend een schilderij van Sander Bosman meegenomen toen hij bij De Oude Veiling in de Marktstraat aan het inladen was.

“Ik had het schilderij tegen een plantenbak gezet bij het Argentijnse grillrestaurant tegenover De Oude Veiling om in te laden”, vertelt de kunstenaar uit Kudelstaart. “Bij thuiskomst bleek het schilderij niet in de auto te liggen. Ik ben naar de locatie teruggegaan, maar het schilderij was inmiddels verdwenen.”

Sander hoopt natuurlijk zijn schilderij terug te krijgen en vraagt aan degene die het kunstwerk meegenomen heeft, omdat het er onbewaakt stond, contact op te nemen. Wie meer informatie heeft, wordt ook gevraagd de kunstenaar te bellen via 06-15340206 of een bericht te sturen via facebook. Het schilderij is circa 30 bij 40 centimeter groot en heeft een houten lijst (zie foto).