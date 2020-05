Samen Sterker Samen Eten voor Voedselbank

Uithoorn – Op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei beleefden 200 gasten thuis een culinaire topavond. Chef-kok Bas Pieterse van Team Samen Sterker kookte voor hen een fantastisch drie gangenmenu. De rest van Team Samen Sterker verzorgde de logistiek, communicatie en de bezorging van de maaltijden. Daarnaast stelde Bistro 9 de keuken en inpakruimte beschikbaar en sponsorde de Wijnschuur een heerlijk flesje prosecco voor alle afnemers. Leo Koopmans van Martin Products tenslotte maakte razendsnel gratis een mooi bord waarop het resultaat van deze creatieve en vooral lekkere actie prijkte. Van elk verkocht diner werd immers 7,50 euro aan de voedselbank gedoneerd. Ruud van der Peet van voedselbank Uithoorn en de Kwakel nam zaterdag uit handen van chef-kok Bas het mooie bedrag van 1.500 euro in ontvangst. Van der Peet: “Het bedrag zal worden aangewend om een gezonde dosis groente en fruit toe te voegen aan de pakketten. Het aantal mensen dat in onze gemeente gebruik moet maken van de voedselbank door de corona crisis inmiddels is gestegen tot boven de 70 gezinnen. Acties zoals deze zijn daarom meer dan welkom.”