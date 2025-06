Samen groeien na de scheiding; avond vol inzicht en verbinding

De Ronde Venen – Een scheiding is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor ouders, maar zeker ook voor kinderen. Terwijl volwassenen proberen hun leven opnieuw vorm te geven, worstelen kinderen vaak in stilte met gevoelens die ze moeilijk kunnen uiten. Loyaliteit, verwarring en verdriet spelen een rol, maar blijven soms onzichtbaar. In deze kwetsbare fase is het voor ouders een uitdaging om rust, balans en verbinding te behouden.

Donderdagavond 26 juni organiseert Ouders Lokaal in Waverveen een gespreksavond waarin deze thema’s centraal staan. In een kleine, veilige setting krijgen ouders handvatten om hun kind beter te begrijpen en te begeleiden tijdens en na een scheiding. De avond biedt ruimte voor reflectie, het delen van ervaringen en het verkrijgen van praktische tips. Deelnemers worden uitgenodigd om te leren ‘kijken door de ogen van hun kind’, een perspectief dat helpt om emoties te herkennen en er op een liefdevolle manier op in te spelen.

De bijeenkomst wordt begeleid door Marike den Braber, kindercoach en oprichter van praktijk KINDness. Met haar expertise op het gebied van scheiding en rouw biedt zij ouders inzicht in de innerlijke belevingswereld van hun kind. Haar benadering is laagdrempelig en gericht op het versterken van de ouder-kindrelatie, met als uitgangspunt dat elk kind zichzelf mag zijn, met eigen wensen en grenzen.

De avond is bedoeld voor ouders die willen groeien in hun rol, individueel of samen met hun ex-partner. Door ervaringen te delen en te luisteren naar anderen ontstaat er wederzijds begrip en steun. De setting is kleinschalig (maximaal acht deelnemers), wat ruimte biedt voor persoonlijke aandacht en verdieping.

Deelname is kosteloos, maar aanmelding is vereist via derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen via info@ouderslokaal.nl.

Tot slot doet Ouders Lokaal een oproep aan ouders met affiniteit voor opvoeding en verbinding: versterking van het team is welkom. Geïnteresseerden kunnen de vacatures bekijken op de website en ontdekken hoe zij zelf een verschil kunnen maken voor andere ouders.

Samen groeien na de scheiding; avond vol inzicht en verbinding. Foto: aangeleverd.