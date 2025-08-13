Samen aan tafel in Wilnis en Vinkeveen

De Ronde Venen – In een tijd waarin individualisering en digitalisering steeds meer grip krijgen op het dagelijks leven, blijkt de behoefte aan echte ontmoeting springlevend. Dat bewijst het succes van de gezamenlijke maaltijden voor senioren in dorpshuizen De Willisstee in Wilnis en De Boei in Vinkeveen. Afgelopen woensdag was het weer zover: een volle zaal, warme borden en bovenal warme gesprekken.

Beheerders Arwin en Simone Reijm, die verantwoordelijk zijn voor De Willisstee, De Boei én sporthal De Phoenix, hebben besloten de diners en lunches maandelijks te organiseren. “Samen eten is toch veel gezelliger”, luidt hun eenvoudige maar krachtige motto.

Ontmoeten

De formule is even doeltreffend als sympathiek: een hoofdgerecht en dessert, geserveerd voor een bescheiden bijdrage van 10 euro in Wilnis en negen 9 euro in Vinkeveen. Wat er op het bord komt, blijft een verrassing. De echte smaakmaker is de sfeer. De maaltijden bieden senioren niet alleen een lekkere maaltijd, maar ook een waardevolle gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te praten en nieuwe contacten te leggen. Opvallend is dat enkele data samenvallen met de landelijke Week van de Ontmoeting, een campagne die sociale verbinding stimuleert. Daarmee sluit het initiatief naadloos aan bij bredere maatschappelijke inspanningen om eenzaamheid tegen te gaan.

Data en locaties

Data en locaties: De Willisstee, Wilnis (woensdagavond, 17.30 uur): 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december. De Boei, Vinkeveen (dinsdagmiddag, 12.30 uur): 30 september, 21 oktober, 25 november en 16 december.

Wat dit initiatief bijzonder maakt, is de combinatie van laagdrempeligheid en gemeenschapszin. In een dorpshuis waar de koffie altijd klaarstaat en de drempel laag is, wordt samen eten een sociaal ankerpunt. Het is een uitnodiging aan iedereen die de waarde van samenzijn herkent – en een herinnering dat echte verbinding vaak begint aan tafel.

Aanmelden kan telefonisch via 06 – 2748 8285 of bij één van de medewerkers in De Willisstee of De Boei.

Op de foto: Samen aan tafel in Wilnis en Vinkeveen. Foto: aangeleverd.